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В каком состоянии морское дно у побережья Одессы сейчас (видео)

16 июля 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Морское дно в Одессе покрыто пресноводным мусором
Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе остаются последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На морском дне кучи мусора и пресноводных водорослей, а колонии мидий вымерли.

Об этом сообщил глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский.

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Экоактивист в соцсетях изложил видеоинспекцию дна на одном из побережий Одессы. Акватория Черного моря покрыта камышом, корой деревьев, кусками тканей и даже проволоками.

"Это лишь безвредные "подарки" с линии фронта, напомним, что к нам принесло и множество враждебных мин", — отмечает Балинский.

Также активист отметил, что в морской воде увеличилось количество крабов и рачков, а от популяции мидий осталось всего 60% колоний. Поэтому зоозащитники напоминают о запрете отлова мидий в этом сезоне.

Состояние воды в Черном море

По состоянию на сегодня в пробах морской воды обнаружены бактерии, вызывающие заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности вибрионы парагемолитикус в креветках.

В Одессе сейчас действует запрет на купание в море, а также запрещен улов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов. Также рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы неизвестного происхождения. Эти ограничения и меры введены с целью предотвращения потенциальных рисков для здоровья населения.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Николаевщина нанесла большой экологический ущерб. Общая сумма ущерба по предварительным данным составляет 83,9 млрд грн.

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