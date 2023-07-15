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Екосистема Миколаївщини постраждала на понад 80 мільярдів гривень

15 липня 2023 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Екологія Миколаївської області у жахливому стані
Затоплена Миколаївщина. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Миколаївщина зазнала великої екологічної шкоди. Загальна сума збитків за попередніми даними становить 83,9 млрд грн.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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"Наразі вже проведено роботу з документування фактів заподіяння шкоди та збитків ПЗФ Миколаївської області, які опинилися в зоні підтоплення внаслідок руйнації Каховської ГЕС: ландшафтні заказники "Півострів Піщаний" та "Новопетрівські плавні", а також ботанічний заказник "Івано-Кепине", — зазначила перша заступниця начальника Інспекції.

Чому саме заподіяли шкоди

  • 39,9 млрд грн — шкода, завдана водним ресурсам;
  • 27,8 млрд грн — шкода, завдана пожежами атмосфері;
  • 16,2 млрд грн — шкода, завдана землі та ґрунтам.

Нагадаємо, Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.

Додамо, в результаті підриву дамби Каховської гідроелектростанції вода у північно-західній частині Чорного моря на площі 7000 кв.км зазнала серйозного забруднення. Хоча рівень солоності води і концентрація хімічних речовин вже нормалізувалися, море залишається у поганому стані.

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