Екологія Миколаївської області у жахливому стані

Затоплена Миколаївщина. Фото: УНІАН

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Миколаївщина зазнала великої екологічної шкоди. Загальна сума збитків за попередніми даними становить 83,9 млрд грн.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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"Наразі вже проведено роботу з документування фактів заподіяння шкоди та збитків ПЗФ Миколаївської області, які опинилися в зоні підтоплення внаслідок руйнації Каховської ГЕС: ландшафтні заказники "Півострів Піщаний" та "Новопетрівські плавні", а також ботанічний заказник "Івано-Кепине", — зазначила перша заступниця начальника Інспекції.

Чому саме заподіяли шкоди

39,9 млрд грн — шкода, завдана водним ресурсам;

27,8 млрд грн — шкода, завдана пожежами атмосфері;

16,2 млрд грн — шкода, завдана землі та ґрунтам.

Нагадаємо, Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.

Додамо, в результаті підриву дамби Каховської гідроелектростанції вода у північно-західній частині Чорного моря на площі 7000 кв.км зазнала серйозного забруднення. Хоча рівень солоності води і концентрація хімічних речовин вже нормалізувалися, море залишається у поганому стані.