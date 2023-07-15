Экология Николаевской области в ужасном состоянии

Затопленная Николаевщина. Фото: УНИАН

С началом полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Николаевщина нанесла большой экологический ущерб. Общая сумма ущерба по предварительным данным составляет 83,9 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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"В настоящее время уже проведена работа по документированию фактов причинения вреда и ущерба ПЗФ Николаевской области, которые оказались в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС: ландшафтные заказники "Полуостров Песчаный" и "Новопетровские плавни", а также ботанический заказник "Ивано-Кепино"), — отметила первый заместитель начальника Инспекции.

Почему именно причинили вред

39,9 млрд грн — ущерб, причиненный водным ресурсам;

27,8 млрд грн — ущерб, причиненный пожарами в атмосфере;

16,2 млрд грн — ущерб, причиненный земле и почвам.

Напомним, Украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством по уголовному делу об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.

Добавим, в результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции вода в северо-западной части Черного моря на площади 7000 кв.км подверглась серьезному загрязнению. Хотя уровень солености воды и концентрация химических веществ уже нормализовались, море остается в плохом состоянии.