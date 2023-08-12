Часть Одессы осталась без водоснабжения

Отсутствие водоснабжения. Фото: pixabay

Сегодня, 12 августа, часть одесситов осталась без водоснабжения. Это связано с аварийно-ремонтными работами и подготовкой к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Лен. поселок — все дома;

ул. Дзержинского — все дома;

пров. Ониловой — все дома;

ул. Базарная — все дома;

ул. Екатерининская — все дома;

ул. Преображенская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении водоканала.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, к 2025 году может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.

Также мы писали, что после событий, связанных с терактом на Каховской ГЭС, состояние морской воды в акватории Одесского залива начало нормализоваться. В Черном море уровень солености и другие показатели возобновились до приемлемых сезонных значений.