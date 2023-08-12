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Некоторые одесситы остались без воды: адреса

12 августа 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть Одессы осталась без водоснабжения
Отсутствие водоснабжения. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 августа, часть одесситов осталась без водоснабжения. Это связано с аварийно-ремонтными работами и подготовкой к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • ул. Лен. поселок — все дома;
  • ул. Дзержинского — все дома;
  • пров. Ониловой — все дома;
  • ул. Базарная — все дома;
  • ул. Екатерининская — все дома;
  • ул. Преображенская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении водоканала.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, к 2025 году может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.

Также мы писали, что после событий, связанных с терактом на Каховской ГЭС, состояние морской воды в акватории Одесского залива начало нормализоваться. В Черном море уровень солености и другие показатели возобновились до приемлемых сезонных значений.

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