Часть Одессы осталась без водоснабжения

Некоторые одесситы остались без воды: адреса
Сегодня, 12 августа, часть одесситов осталась без водоснабжения. Это связано с аварийно-ремонтными работами и подготовкой к отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Лен. поселок — все дома;
- ул. Дзержинского — все дома;
- пров. Ониловой — все дома;
- ул. Базарная — все дома;
- ул. Екатерининская — все дома;
- ул. Преображенская — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении водоканала.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, к 2025 году может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.
Также мы писали, что после событий, связанных с терактом на Каховской ГЭС, состояние морской воды в акватории Одесского залива начало нормализоваться. В Черном море уровень солености и другие показатели возобновились до приемлемых сезонных значений.