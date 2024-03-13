Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Деякі одеські чиновники не надали бюджетних декларацій — причини arrow

Деякі одеські чиновники не надали бюджетних декларацій — причини

13 березня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деякі одеські чиновники не надали бюджетних декларацій — причини
Грошові купюри. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Декларації про свої доходи за 2021-22 роки одеські чиновники та народні обранці мали подати до 31 січня поточного року. Однак, як з'ясувалося, далеко не все це зробили. 

Про це Новини.LIVE дізнались з Центру піблічних розслідувань.

Читайте також:

Приховані задля безпеки

Фінансова звітність деяких посадовців Одеської ОВА прихована в інтересах національної безпеки. Йдеться про декларації:

  • Олега Кіпера — глава  Одеської ОВА;
  • Максима Марченка — ексглава Одеської ОВА;
  • Олександра Харлова — заступник глави ОВА;
  • Олександра Гринчака — глава Одеської районної військової адміністрації.

Хто не подав декларації

А ось у списку тих, хто зовсім не подав звіт про свої доходи числитися Михайло Кучук, який до січня 2023 року був першим заступником міського голови Одеси. Його декларація за 2020 рік привернула увагу НАЗК. У грудні 2022 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро оголосили Кучуку про підозру у хабарництві та участі у злочинній організації. При цьому детективи НАБУ не можуть знайти Михайла Кучука із грудня 2022 року. За деякими даними, він виїхав з України.

А ось Ігор Васильковський, який був народним депутатом України, взагалі не звітував про свої доходи ані за 2021 рік, ані за 2022 рік. Відомо, що він ще у перші дні війни виїхав за кордон за болгарським паспортом. У липні 2022 року Указом Президента Васильківського було позбавлено українського громадянства, а 3 листопада того ж року – мандата народного депутата.

Нагадаємо, що в Одеській області за минулий рік очільники селищних рад додатково нарахували собі понад два мільйони гривень винагороди. Про те, як до цього ставляться одесити, читайте у матеріалі.

Також ми писали про те, скільки було виділено грошей у 2023 році на на премії до зарплатні очільників громад Одещини. Деякі посадовці отримали у нагороду надбавку до 400 тисяч гривень.

декларація
Одеса
корупція
Бюджетна декларація
Одеська область
місцеві депутати
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування