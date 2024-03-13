Деякі одеські чиновники не надали бюджетних декларацій — причини

Грошові купюри. Фото: УНІАН

Декларації про свої доходи за 2021-22 роки одеські чиновники та народні обранці мали подати до 31 січня поточного року. Однак, як з'ясувалося, далеко не все це зробили.

Про це Новини.LIVE дізнались з Центру піблічних розслідувань.

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Фінансова звітність деяких посадовців Одеської ОВА прихована в інтересах національної безпеки. Йдеться про декларації:

Олега Кіпера — глава Одеської ОВА;

Максима Марченка — ексглава Одеської ОВА;

Олександра Харлова — заступник глави ОВА;

Олександра Гринчака — глава Одеської районної військової адміністрації.

Хто не подав декларації

А ось у списку тих, хто зовсім не подав звіт про свої доходи числитися Михайло Кучук, який до січня 2023 року був першим заступником міського голови Одеси. Його декларація за 2020 рік привернула увагу НАЗК. У грудні 2022 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро оголосили Кучуку про підозру у хабарництві та участі у злочинній організації. При цьому детективи НАБУ не можуть знайти Михайла Кучука із грудня 2022 року. За деякими даними, він виїхав з України.



А ось Ігор Васильковський, який був народним депутатом України, взагалі не звітував про свої доходи ані за 2021 рік, ані за 2022 рік. Відомо, що він ще у перші дні війни виїхав за кордон за болгарським паспортом. У липні 2022 року Указом Президента Васильківського було позбавлено українського громадянства, а 3 листопада того ж року – мандата народного депутата.

Нагадаємо, що в Одеській області за минулий рік очільники селищних рад додатково нарахували собі понад два мільйони гривень винагороди. Про те, як до цього ставляться одесити, читайте у матеріалі.

Також ми писали про те, скільки було виділено грошей у 2023 році на на премії до зарплатні очільників громад Одещини. Деякі посадовці отримали у нагороду надбавку до 400 тисяч гривень.