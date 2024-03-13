Некоторые одесские чиновники не предоставили бюджетные декларации — причины
Декларации о своих доходах за 2021-22 годы одесские чиновники и народные избранники должны были подать до 31 января текущего года. Однако, как выяснилось, далеко не все это сделали.
Об этом Новини.LIVE узнали из Центра публичных расследований.
Скрыты для безопасности
Финансовая отчетность некоторых чиновников Одесской ОВА скрыта в интересах национальной безопасности. Речь идет о декларациях:
- Олега Кипера — главы Одесской ОВА;
- Максима Марченко — эксглавы Одесской ОВА;
- Александра Харлова — заместителя главы ОВА;
- Александра Гринчака — главы Одесской районной военной администрации.
Кто не подал декларацию
А вот в списке тех, кто совсем не подал отчет о своих доходах, числится Михаил Кучук, который до января 2023 года был первым заместителем городского головы Одессы. Его декларация за 2020 год привлекла внимание НАПК. В декабре 2022 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро объявили Кучуку о подозрении во взяточничестве и участии в преступной организации. При этом детективы НАБУ не могут найти Михаила Кучука с декабря 2022 года. По некоторым данным, он уехал из Украины.
А вот Игорь Васильковский, который был народным депутатом Украины, вообще не отчитывался о своих доходах ни за 2021 год, ни за 2022 год. Известно, что он еще в первые дни войны уехал за границу по болгарскому паспорту. В июле 2022 года Указом президента Васильковского лишили украинского гражданства, а 3 ноября того же года — мандата народного депутата.
Напомним, что в Одесской области за прошлый год руководители поселковых советов дополнительно насчитали себе более двух миллионов гривен вознаграждения. О том, как к этому относятся одесситы, читайте в материале.
Также мы писали о том, сколько было выделено денег в 2023 году на премии к зарплате руководителей громад Одесской области. Некоторые чиновники получили в награду прибавку в 400 тысяч гривен.
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