Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Некоторые одесские чиновники не предоставили бюджетные декларации — причины arrow

Некоторые одесские чиновники не предоставили бюджетные декларации — причины

13 марта 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторые одесские чиновники не предоставили бюджетные декларации — причины
Денежные купюры. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Декларации о своих доходах за 2021-22 годы одесские чиновники и народные избранники должны были подать до 31 января текущего года. Однако, как выяснилось, далеко не все это сделали.

Об этом Новини.LIVE узнали из Центра публичных расследований.

Читайте также:

Скрыты для безопасности

Финансовая отчетность некоторых чиновников Одесской ОВА скрыта в интересах национальной безопасности. Речь идет о декларациях:

  • Олега Кипера — главы Одесской ОВА;
  • Максима Марченко — эксглавы Одесской ОВА;
  • Александра Харлова — заместителя главы ОВА;
  • Александра Гринчака — главы Одесской районной военной администрации.

Кто не подал декларацию

А вот в списке тех, кто совсем не подал отчет о своих доходах, числится Михаил Кучук, который до января 2023 года был первым заместителем городского головы Одессы. Его декларация за 2020 год привлекла внимание НАПК. В декабре 2022 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро объявили Кучуку о подозрении во взяточничестве и участии в преступной организации. При этом детективы НАБУ не могут найти Михаила Кучука с декабря 2022 года. По некоторым данным, он уехал из Украины.

А вот Игорь Васильковский, который был народным депутатом Украины, вообще не отчитывался о своих доходах ни за 2021 год, ни за 2022 год. Известно, что он еще в первые дни войны уехал за границу по болгарскому паспорту. В июле 2022 года Указом президента Васильковского лишили украинского гражданства, а 3 ноября того же года — мандата народного депутата.

Напомним, что в Одесской области за прошлый год руководители поселковых советов дополнительно насчитали себе более двух миллионов гривен вознаграждения. О том, как к этому относятся одесситы, читайте в материале.

Также мы писали о том, сколько было выделено денег в 2023 году на премии к зарплате руководителей громад Одесской области. Некоторые чиновники получили в награду прибавку в 400 тысяч гривен.

декларация
Одесса
коррупция
Бюджетная декларация
Одесская область
местные депутаты
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса