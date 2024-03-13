Некоторые одесские чиновники не предоставили бюджетные декларации — причины

Денежные купюры. Фото: УНИАН

Декларации о своих доходах за 2021-22 годы одесские чиновники и народные избранники должны были подать до 31 января текущего года. Однако, как выяснилось, далеко не все это сделали.

Об этом Новини.LIVE узнали из Центра публичных расследований.

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Скрыты для безопасности

Финансовая отчетность некоторых чиновников Одесской ОВА скрыта в интересах национальной безопасности. Речь идет о декларациях:

Олега Кипера — главы Одесской ОВА;

Максима Марченко — эксглавы Одесской ОВА;

Александра Харлова — заместителя главы ОВА;

Александра Гринчака — главы Одесской районной военной администрации.

Кто не подал декларацию

А вот в списке тех, кто совсем не подал отчет о своих доходах, числится Михаил Кучук, который до января 2023 года был первым заместителем городского головы Одессы. Его декларация за 2020 год привлекла внимание НАПК. В декабре 2022 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро объявили Кучуку о подозрении во взяточничестве и участии в преступной организации. При этом детективы НАБУ не могут найти Михаила Кучука с декабря 2022 года. По некоторым данным, он уехал из Украины.



А вот Игорь Васильковский, который был народным депутатом Украины, вообще не отчитывался о своих доходах ни за 2021 год, ни за 2022 год. Известно, что он еще в первые дни войны уехал за границу по болгарскому паспорту. В июле 2022 года Указом президента Васильковского лишили украинского гражданства, а 3 ноября того же года — мандата народного депутата.

Напомним, что в Одесской области за прошлый год руководители поселковых советов дополнительно насчитали себе более двух миллионов гривен вознаграждения. О том, как к этому относятся одесситы, читайте в материале.

Также мы писали о том, сколько было выделено денег в 2023 году на премии к зарплате руководителей громад Одесской области. Некоторые чиновники получили в награду прибавку в 400 тысяч гривен.