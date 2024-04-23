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Деяким одеситам відключать водопостачання до вечора — де саме не буде води

23 квітня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деяким одеситам відключать водопостачання до вечора — де саме не буде води
У крані немає води. Фото ілюстративне: smr.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 23 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:15, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • Владислава Бувалкіна, 13,13а, 17.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до 20:00 через ремонт на електромережах. А деяким містянам електропостачання у домівки планують повернути аж у четвер, 25 квітня. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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