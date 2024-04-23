Некоторым одесситам отключат водоснабжение до вечера — где именно не будет воды

В кране нет воды. Фото иллюстративный: smr.gov.ua

Сегодня, 23 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:15, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Владислава Бувалкина, 13, 13а, 17.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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Напомним, сегодня, 23 апреля, большая часть одесситов остались без света до 20:00 из-за ремонта на электросетях. А некоторым горожанам электроснабжение в дома планируют вернуть в четверг, 25 апреля. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

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