Некоторым одесситам отключат водоснабжение до вечера — где именно не будет воды
Сегодня, 23 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:15, но время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
- Владислава Бувалкина, 13, 13а, 17.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, сегодня, 23 апреля, большая часть одесситов остались без света до 20:00 из-за ремонта на электросетях. А некоторым горожанам электроснабжение в дома планируют вернуть в четверг, 25 апреля. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.
Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.
Читайте Новини.LIVE!