Де в Одесі не буде води 22 вересня

Декілька вулиць в Одесі лишилися без води — коли включать
В Одесі сьогодні, 22 вересня, через ремонтні роботи тисячі містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 17:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у неділю, 22 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 16:00 без водопостачання будуть жителі:
- вул. Мельницька, 13-32 — усі будинки;
- вул. Балківська — 126.
До 17:00 води не буде:
- вул. Дальницька — усі будинки;
- вул. Василя Стуса — усі будинки;
- вул. Бабеля — усі будинки.
Куди звертатися
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, через повені в Європі вода у головних річках і озерах Одеської області може бути забруднена.
Також на півдні Одещини непокояться, щодо наслідків підйому води у Дунаї.
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