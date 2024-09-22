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Несколько улиц в Одессе остались без воды — когда включат

22 сентября 2024 12:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет воды 22 сентября
Вода капает из крана. Фото: freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 22 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 17:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Информация об отключении воды. Фото: Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе.

До 16:00 без водоснабжения будут жители:

  • ул. Мельницкая, 13-32 — все дома;
  • ул. Балковская — 126.

До 17:00 воды не будет:

  • ул. Дальницкая — все дома;
  • ул. Василия Стуса — все дома;
  • ул. Бабель — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, из-за наводнений в Европе вода в главных реках и озерах Одесской области может быть загрязнена.

Также на юге Одесчины беспокоятся о последствиях подъема воды в Дунае.

Одесса ремонт вода Новости Одессы отсутствие воды

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