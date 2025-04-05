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Декілька вулиць в Одесі залишились без води — чому

5 квітня 2025 12:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 30 березня: адреси та час
Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі нові відключення.

Про це у неділю, 5 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Декілька вулиць в Одесі залишились без води — чому - фото 1

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Де немає води в Одесі

  • вулиця Сашка Хорошенка
  • вулиця Мацієвської
  • проспект Шевченка

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності. Також ми писали, що замок студентів Одеської юридичної академії, відомий як "будинок Гаррі Поттера", повністю відновлено.

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