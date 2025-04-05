Відключення води в Одесі 30 березня: адреси та час

Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі нові відключення.



Про це у неділю, 5 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

вулиця Сашка Хорошенка

вулиця Мацієвської

проспект Шевченка

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності. Також ми писали, що замок студентів Одеської юридичної академії, відомий як "будинок Гаррі Поттера", повністю відновлено.