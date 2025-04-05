В Одесі відновили "Замок студентів"

Замок Одеської юридичної академії. Фото: Новини.LIVE

Ввечері 29 квітня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Одним з об’єктів, що постраждали, став замок студентів Одеської юридичної академії, відомий як "будинок Гаррі Поттера". Нині будівлю вже повністю відновлено.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Відновлення будинку "Гаррі Поттера" в Одесі

Унаслідок влучання балістичною ракетою у будівлі повністю згоріла верхня частина замку. Сьогодні будівля уже відремонтована, там поставили нові перекриття та відновили дах.

Будівля Одеської юридичної академії. Фото: Новини.LIVE

Дім студентів на узбережжі Чорного моря відновили. Фото: Новини.LIVE

Удар по Одесі 29 квітня 2024: що відомо

29 квітня 2024 Одеса зазнала потужної ракетної атаки. Сигнал повітряної тривоги пролунав о 18:24, а вже за чотири хвилини місто сколихнув сильний вибух. Росія вдарила балістичною ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Однією з будівель, що зазнала пошкоджень, став Палац студентів Одеської юридичної академії. Ця споруда є частиною комплексу, пов’язаного з екснардепом Сергієм Ківаловим.

Наслідки атаки були трагічними: загинули семеро людей, серед них жінки, чоловіки та навіть маленька дівчинка. Ще понад 30 осіб отримали поранення, з них щонайменше четверо — у вкрай важкому стані. Постраждали також житлові будинки, автомобілі й об’єкти цивільної інфраструктури.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. У місті тривалий час працювали екстрені служби, а лікарі боролися за життя найтяжчих пацієнтів.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг загинули дев'ять дітей, які перебували на дитячому майданчику. Також ми писали, що росіяни знову вивели свій флот на чергування у Чорне море.