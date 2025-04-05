В Одессе восстановили "Замок студентов"

Замок Одесской юридической академии. Фото: Новини.LIVE

Вечером 29 апреля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Одним из пострадавших объектов стал замок студентов Одесской юридической академии, известный как "дом Гарри Поттера". В настоящее время здание уже полностью восстановлено.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Замок студентов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Отремонтированная крыша в доме "Гарри Поттера" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Восстановление дома "Гарри Поттера" в Одессе

В результате попадания баллистической ракеты в здание полностью сгорела верхняя часть замка. Сегодня здание уже отремонтировано, там поставили новые перекрытия и восстановили крышу.

Здание Одесской юридической академии. Фото: Новини.LIVE

Дом студентов на побережье Черного моря восстановили. Фото: Новини.LIVE

Удар по Одессе 29 апреля 2024 года: что известно

29 апреля 2024 года Одесса подверглась мощной ракетной атаке. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 18:24, а уже через четыре минуты город всколыхнул сильный взрыв. Россия ударила баллистической ракетой, вероятно, типа "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Одним из зданий, получивших повреждения, стал Дворец студентов Одесской юридической академии. Это сооружение является частью комплекса, связанного с экс-нардепом Сергеем Киваловым.

Последствия атаки были трагическими: погибли семь человек, среди них женщины, мужчины и даже маленькая девочка. Еще более 30 человек получили ранения, из них по меньшей мере четверо — в крайне тяжелом состоянии. Пострадали также жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. В городе длительное время работали экстренные службы, а врачи боролись за жизнь тяжелых пациентов.

Напомним, в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог погибли девять детей, которые находились на детской площадке. Также мы писали, что россияне снова вывели свой флот на дежурство в Черное море.