В Одессе восстановили "Замок студентов"

Удар по Одессе — замок юридической академии восстановили (фото)
Вечером 29 апреля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Одним из пострадавших объектов стал замок студентов Одесской юридической академии, известный как "дом Гарри Поттера". В настоящее время здание уже полностью восстановлено.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Восстановление дома "Гарри Поттера" в Одессе
В результате попадания баллистической ракеты в здание полностью сгорела верхняя часть замка. Сегодня здание уже отремонтировано, там поставили новые перекрытия и восстановили крышу.
Удар по Одессе 29 апреля 2024 года: что известно
29 апреля 2024 года Одесса подверглась мощной ракетной атаке. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 18:24, а уже через четыре минуты город всколыхнул сильный взрыв. Россия ударила баллистической ракетой, вероятно, типа "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
Одним из зданий, получивших повреждения, стал Дворец студентов Одесской юридической академии. Это сооружение является частью комплекса, связанного с экс-нардепом Сергеем Киваловым.
Последствия атаки были трагическими: погибли семь человек, среди них женщины, мужчины и даже маленькая девочка. Еще более 30 человек получили ранения, из них по меньшей мере четверо — в крайне тяжелом состоянии. Пострадали также жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. В городе длительное время работали экстренные службы, а врачи боролись за жизнь тяжелых пациентов.
Напомним, в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог погибли девять детей, которые находились на детской площадке. Также мы писали, что россияне снова вывели свой флот на дежурство в Черное море.
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