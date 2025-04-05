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Несколько улиц в Одессе остались без воды — почему

5 апреля 2025 12:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 30 марта: адреса и время
Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ, а также в течение дня возможны новые отключения.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе

  • улица Саши Хорошенко
  • улица Мациевской
  • проспект Шевченко

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

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Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

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  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

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  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области объявлено предупреждение о стихийном метеорологическом явлении II уровня опасности. Также мы писали, что замок студентов Одесской юридической академии, известный как "дом Гарри Поттера", полностью восстановлен.

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