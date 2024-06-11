В Ізмаїлі демонтували пам'ятник генералу Тучкову: деталі

Демонтаж пам'ятника Тучкову на Одещині. Фото: Суспільне

На півдні Одещини, у місті Ізмаїл, сьогодні знесли монумент, що був встановлений на честь генерала Російської імперії. Йдеться про пам'ятник Сергію Тучкову, який в подальшому планують передати до музею.

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Демонтаж пам'ятника

Генерал армії Російської імперії Сергій Тучков був першим градоначальником Ізмаїла, саме тому до сьогодні його пам'ятник стояв у центрі міста. Однак монумент підпадає під дію Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", тож було прийнято рішення про його демонтаж.

"Пам'ятник присвячений генералу армії Російської імперії, який виконував адміністративні та військові функції для російської монархії в цьому регіоні. Тому цей пам'ятник має бути прибраний з громадського простору", — зазначив заступник мера Ізмаїлу Сергій Лузанов.

Споруду буде переміщено до місця зберігання з належними умовами. Після завершення війни розглянуть можливість експонування його в одному з музеїв.

Підготовка пам'ятнику Тучкову до демонтажу. Фото: Суспільне

Зазначимо, що пам'ятник Тучкову став не першим в Ізмаїлі, який демонтували в рамках декомунізації. Минулого року був прибраний пам'ятник російському полководцю Суворову.

Ми раніше писали, що в Одесі досі під питанням лишається демонтаж пам'ятника Воронцову. Водночас в інституті пам'яті вважають, що монумент потрібно прибрати, адже князь був представником Російської імперії.

Також історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо ліквідації в Одесі обличчя Леніна на площі 10 квітня, але поки немає термінів. Це пов’язано з дефіцитом коштів у бюджеті міста.