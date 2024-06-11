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Декоммунизация продолжается — на Одесчине демонтировали очередной памятник российскому генералу

11 июня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Измаиле демонтировали памятник генералу Тучкову: детали
Демонтаж памятника Тучкову в Одесской области. Фото: Суспільне
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На юге Одесчины, в городе Измаил, сегодня снесли монумент, установленный в честь генерала Российской империи. Речь идет о памятнике Сергею Тучкову, который в дальнейшем планируют передать музею.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.
 

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Демонтаж памятника

Генерал армии Российской империи Сергей Тучков был первым градоначальником Измаила, именно поэтому сегодня его памятник стоял в центре города. Однако монумент подпадает под действие Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", поэтому было принято решение о его демонтаже.

"Памятник посвящен генералу армии Российской империи, выполнявшему административные и военные функции для российской монархии в этом регионе. Поэтому этот памятник должен быть убран из общественного пространства" , — отметил заместитель мэра Измаила Сергей Лузанов.

Сооружение будет перемещено в место хранения с соответствующими условиями. После войны рассмотрят возможность экспонирования его в одном из музеев.

В Одесской области демонтировали памятник Тучкову
Подготовка памятника Тучкову к демонтажу. Фото: Суспільне

Отметим, что памятник Тучкову стал не первым в Измаиле, демонтированном в рамках декоммунизации. В прошлом году был убран памятник российскому полководцу Суворову.

Мы раньше писали, что в Одессе до сих пор под вопросом остается демонтаж памятника Воронцову. В то же время в институте памяти считают, что монумент нужно убрать, ведь князь был представителем Российской империи.

Также историко-топонимическая комиссия приняла решение о ликвидации в Одессе лица Ленина на площади 10 апреля, но пока нет сроков. Это связано с дефицитом денежных средств в бюджете города.

памятник архитектуры
Россия
декоммунизация
памятник
Одесса
Одесская область
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