В Измаиле демонтировали памятник генералу Тучкову: детали

Декоммунизация продолжается — на Одесчине демонтировали очередной памятник российскому генералу
На юге Одесчины, в городе Измаил, сегодня снесли монумент, установленный в честь генерала Российской империи. Речь идет о памятнике Сергею Тучкову, который в дальнейшем планируют передать музею.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Демонтаж памятника
Генерал армии Российской империи Сергей Тучков был первым градоначальником Измаила, именно поэтому сегодня его памятник стоял в центре города. Однако монумент подпадает под действие Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", поэтому было принято решение о его демонтаже.
"Памятник посвящен генералу армии Российской империи, выполнявшему административные и военные функции для российской монархии в этом регионе. Поэтому этот памятник должен быть убран из общественного пространства" , — отметил заместитель мэра Измаила Сергей Лузанов.
Сооружение будет перемещено в место хранения с соответствующими условиями. После войны рассмотрят возможность экспонирования его в одном из музеев.
Отметим, что памятник Тучкову стал не первым в Измаиле, демонтированном в рамках декоммунизации. В прошлом году был убран памятник российскому полководцу Суворову.
Мы раньше писали, что в Одессе до сих пор под вопросом остается демонтаж памятника Воронцову. В то же время в институте памяти считают, что монумент нужно убрать, ведь князь был представителем Российской империи.
Также историко-топонимическая комиссия приняла решение о ликвидации в Одессе лица Ленина на площади 10 апреля, но пока нет сроков. Это связано с дефицитом денежных средств в бюджете города.
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