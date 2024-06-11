В Измаиле демонтировали памятник генералу Тучкову: детали

Демонтаж памятника Тучкову в Одесской области. Фото: Суспільне

На юге Одесчины, в городе Измаил, сегодня снесли монумент, установленный в честь генерала Российской империи. Речь идет о памятнике Сергею Тучкову, который в дальнейшем планируют передать музею.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.



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Демонтаж памятника

Генерал армии Российской империи Сергей Тучков был первым градоначальником Измаила, именно поэтому сегодня его памятник стоял в центре города. Однако монумент подпадает под действие Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", поэтому было принято решение о его демонтаже.

"Памятник посвящен генералу армии Российской империи, выполнявшему административные и военные функции для российской монархии в этом регионе. Поэтому этот памятник должен быть убран из общественного пространства" , — отметил заместитель мэра Измаила Сергей Лузанов.

Сооружение будет перемещено в место хранения с соответствующими условиями. После войны рассмотрят возможность экспонирования его в одном из музеев.

Подготовка памятника Тучкову к демонтажу. Фото: Суспільне

Отметим, что памятник Тучкову стал не первым в Измаиле, демонтированном в рамках декоммунизации. В прошлом году был убран памятник российскому полководцу Суворову.

Мы раньше писали, что в Одессе до сих пор под вопросом остается демонтаж памятника Воронцову. В то же время в институте памяти считают, что монумент нужно убрать, ведь князь был представителем Российской империи.

Также историко-топонимическая комиссия приняла решение о ликвидации в Одессе лица Ленина на площади 10 апреля, но пока нет сроков. Это связано с дефицитом денежных средств в бюджете города.