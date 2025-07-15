День Державності в Україні 2025 — чи знають одесити історію свята

Жінка у вишиванці. Фото: Новини.LIVE

День Державності України — одне з наймолодших офіційних свят у національному календарі. Його відзначають щороку 15 липня — у день пам’яті князя Володимира Великого та річницю хрещення Русі. Свято покликане підкреслити історичну тяглість української держави від часів Київської Русі до сьогодення. Проте, попри офіційне визнання та патріотичні акценти, для багатьох українців ця дата залишається радше формальністю.

Журналісти Новини.LIVE вирушили в центр Одеси, щоб запитати перехожих: що для них означає День Державності?

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День Державності України

Респонденти визнають, що вперше почули про хрещення Русі ще у шкільні роки. Проте це знання залишилося поверхневим — швидше як фрагмент уроку, а не усвідомлена подія. Люди згадують, що їм "колись щось казали", однак конкретні асоціації розпливаються.

"Чули ще, коли в школі ми вивчали, то чули, звичайно", — каже Валентина.

Місцева жителька Валентина про спогади зі школи. Фото: Новини.LIVE

Інші респонденти також говорять про те, що знайомі з назвою, але не можуть точно пояснити зміст. Формально знайоме свято, але без емоційного чи смислового підкріплення. Зазвичай у такому випадку українці більше фокусуються на звичних датах — Дні Незалежності, Дні Конституції чи інших, які мають довшу історію або чіткіші традиції.

"Ну, так десь чув, але так не глибоко, не досконально про це свято", — каже Сергій.

Одесит Сергій про те, що не дуже обізнаний щодо свята. Фото: Новини.LIVE

Не святкують

Частина опитаних чесно зізнається — вони або не святкують цю дату, або взагалі не знають, коли вона відзначається. Це не означає байдужості до державності як такої, але вказує на розрив між офіційною ініціативою та реальним життям. Святу поки бракує елементів, які б зробили його ближчим до людей: традицій, публічного обговорення чи символічних ритуалів. У суспільстві й досі формується новий культурний календар, і деякі дати потребують часу, щоб набути емоційної ваги.

"Ну так, чула щось, але я не знаю, коли це святкують", — каже Наталія.

Місцева жителька Наталія про свято. Фото: Новини.LIVE

Поки що свято існує десь на периферії масової свідомості, не маючи достатнього впливу на публічний простір. Люди не заперечують його існування, але й не відчувають внутрішньої потреби якось його відзначати. Це радше знак інформаційного вакууму, а не байдужості.

"Звичайно, щось чула. Але нічого конкретного сказати не може, це просто дуже гарне свято", — додає Ольга.

Одеситка Ольга про свято 15 липня. Фото: Новини.LIVE

Хрещення Русі

Дехто з опитаних прямо пов’язує дату 15 липня з постаттю Володимира Великого. Але навіть у цьому випадку акценти зміщені: замість усвідомлення ролі цього князя в історії української державності, люди згадують лише загальні образи з дитинства чи іменини. Це знову свідчить про нестачу наративів, які могли б сформувати чіткий зв’язок між історією та сьогоденням.

"Ні, про свято державності нічого не чула. А от, Володимира знаю. Навіть, по-моєму, всі знають Володимира Великого", — каже Ксенія.

Місцева жителька Ксенія про Володимира Великого. Фото: Новини.LIVE

Державне свято

Попри загальну розмитість знань, були й респонденти, які чітко розуміють зміст свята й навіть трактують його глибше, ніж передбачено офіційною постановою. День Державності як новий елемент національної ідентичності. Це приклад того, як правильна комунікація та освітні ініціативи можуть впливати на сприйняття.

"Звісно, це День нашої держави, День нашої мови, День нашого прапора, День тому, що ми українці", — переконана Лариса.

Одеситка Лариса про День Державності. Фото: Новини.LIVE

День Державності — не просто нове свято в календарі. Це спроба вписати українську історію в безперервний ланцюг, що веде від княжої Русі до сучасної незалежної України. Проте досвід показує: без зрозумілого символізму, діалогу з громадянами та емоційної залученості навіть найважливіші дати залишаються на папері. Наразі це свято скоріше "офіційне", ніж "народне", і саме тому його значення ще потребує осмислення. Якщо День Державності стане частиною освітніх, культурних і медійних ініціатив, у нього є всі шанси перетворитися на справжній день національної гордості.

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