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Главная Одесса День Государственности — что о нем знают одесситы

День Государственности — что о нем знают одесситы

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Дата публикации 15 июля 2025 06:33
День Государственности в Украине 2025 — знают ли одесситы историю праздника
Женщина в вышиванке. Фото: Новини.LIVE

День Государственности Украины — один из самых молодых официальных праздников в национальном календаре. Его отмечают ежегодно 15 июля — в день памяти князя Владимира Великого и годовщину крещения Руси. Праздник призван подчеркнуть историческую преемственность украинского государства со времен Киевской Руси до наших дней. Однако, несмотря на официальное признание и патриотические акценты, для многих украинцев эта дата остается скорее формальностью.

Журналисты Новини.LIVE отправились в центр Одессы, чтобы спросить прохожих: что для них означает День Государственности?

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День Государственности Украины

Респонденты признают, что впервые услышали о крещении Руси еще в школьные годы. Однако это знание осталось поверхностным — скорее как фрагмент урока, а не осознанное событие. Люди вспоминают, что им "когда-то что-то говорили", однако конкретные ассоциации расплываются.

"Слышали еще, когда в школе мы изучали, то слышали, конечно", — говорит Валентина.

Валентина про день державності
Местная жительница Валентина о воспоминаниях из школы. Фото: Новини.LIVE 

Другие респонденты также говорят, что знакомы с названием, но не могут точно объяснить содержание. Формально знакомый праздник, но без эмоционального или смыслового подкрепления. Обычно в таком случае украинцы больше фокусируются на привычных датах — Дни Независимости, Дни Конституции или других, которые имеют более длинную историю или четкие традиции.

"Ну, да где-то слышал, но так ни глубоко, ни досконально об этом празднике", — говорит Сергей.

Сергій про свято
Одессит Сергей о том, что не очень осведомлен в празднике. Фото: Новини.LIVE 

Не празднуют

Часть опрошенных честно признается — они либо не празднуют эту дату, либо вообще не знают, когда она отмечается. Это не означает равнодушия к государственности как таковой, но указывает на разрыв между официальной инициативой и реальной жизнью. Празднику пока не хватает элементов, которые бы сделали его ближе к людям: традиций, публичного обсуждения или символических ритуалов. В обществе до сих пор формируется новый культурный календарь, и некоторые даты требуют времени, чтобы приобрести эмоциональный вес.

"Ну да, слышала что-то, но я не знаю, когда это празднуют", — говорит Наталья.

Наталі про те що не чула про таке свято
Местная жительница Наталья о празднике. Фото: Новини.LIVE 

Пока праздник существует где-то на периферии массового сознания, не имея достаточного влияния на публичное пространство. Люди не отрицают его существование, но и не испытывают внутренней потребности как-то его отмечать. Это скорее знак информационного вакуума, а не равнодушия.

"Конечно, что-то слышала. Но ничего конкретного сказать не может, это просто очень хороший праздник", — добавляет Ольга.

Ольга про гарне свято
Одесситка Ольга о празднике 15 июля. Фото: Новини.LIVE 

Крещение Руси

Некоторые из опрошенных прямо связывают дату 15 июля с фигурой Владимира Великого. Но даже в этом случае акценты смещены: вместо осознания роли этого князя в истории украинской государственности, люди вспоминают лишь общие образы из детства или именины. Это снова свидетельствует о недостатке нарративов, которые могли бы сформировать четкую связь между историей и настоящим.

"Нет, о празднике государственности ничего не слышала. А вот, Владимира знаю. Даже, по-моему, все знают Владимира Великого", — говорит Ксения.

Ксенія про хрещення русі
Местная жительница Ксения о Владимире Великом. Фото: Новини.LIVE 

Государственный праздник

Несмотря на общую размытость знаний, были и респонденты, которые четко понимают смысл праздника и даже трактуют его глубже, чем предусмотрено официальным постановлением. День Государственности как новый элемент национальной идентичности. Это пример того, как правильная коммуникация и образовательные инициативы могут влиять на восприятие.

"Конечно, это День нашего государства, День нашего языка, День нашего флага, День потому, что мы украинцы", — убеждена Лариса.

Лариса про державне свято
Одесситка Лариса о Дне Государственности. Фото: Новини.LIVE 

День Государственности — не просто новый праздник в календаре. Это попытка вписать украинскую историю в непрерывную цепь, ведущую от княжеской Руси до современной независимой Украины. Однако опыт показывает: без понятного символизма, диалога с гражданами и эмоциональной вовлеченности даже важнейшие даты остаются на бумаге. Сейчас этот праздник скорее "официальный", чем "народный", и именно поэтому его значение еще требует осмысления. Если День Государственности станет частью образовательных, культурных и медийных инициатив, у него есть все шансы превратиться в настоящий день национальной гордости.

Ранее мы писали о том, как избежать языковых споров в Одессе. А также о том, как одесситы относятся к союзникам, которые помогают Украине последние четыре года.

Одесса праздники Украина опрос Новости Одессы люди
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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