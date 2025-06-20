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Головна Одеса Мовні суперечки в Одесі — як місто може їх уникнути

Мовні суперечки в Одесі — як місто може їх уникнути

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Дата публікації: 20 червня 2025 22:33
Українська та російська мови в Одесі - як уникнути конфліктів
Люди прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Одеса має говорити державною Як уникнути конфліктів Повага до вибору Поступово впроваджувати Українську мову

Останнім часом Одеса неодноразово опинялась у центрі мовних конфліктів — то в магазині охоронець відмовляється говорити українською, то в транспорті пасажири не можуть порозумітись. Для міста, яке історично вирізнялось багатомовністю та відкритістю, сьогодні це болюче питання. Проте постає просте питання, як уникнути конфліктів через часте використання російської мови в Одесі?

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці міста, щоб запитати у містян їхню думку щодо вирішення проблеми. 

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Як уникнути конфліктів

Дехто вважає, що уникнути мовних скандалів просто — достатньо взагалі не акцентувати на цьому увагу. Для Андрія мовне питання — як конфлікт у будь-яких стосунках: якщо прибрати подразник, зникне й агресія. Він переконаний, що в одеській багатомовності немає трагедії — непорозуміння виникає лише тоді, коли це перетворюють на причину сварки. Люди мають право говорити тією мовою, якою звикли, а головне — знаходити спільну. 

"Просто прибрати це питання, і не буде скандалу. Будь-який скандал починається з причини. Тобто, якщо прибрати основну причину, тоді й не буде скандалу. Це як в сім'ї, в коханні, в дружбі й у взаємовідносинах", — каже Андрій.

Одесит Андрій про мовні конфлікти
Одесит Андрій про мовні конфлікти в місті. Фото: Новини.LIVE

Поступово впроваджувати Українську мову

Часто містяни зізнаються, що хочуть більше чути українську, але визнають складність моменту. Перехід не може відбутися миттєво — особливо в місті, де історично домінувала російська. Людмила вважає, що навіть коли люди намагаються говорити українською, автоматично можуть прослизнути російські слова. І це не завжди погано — це просто процес адаптації. 

"Якщо спілкуються українською, тоді, можливо, якісь слова все одно будуть звучати російською. Наполовину, тому що не всі ж досконало розмовляють українською", — зазначила Людмила.

Місцева жителька Людмила про російську мову
Місцева жителька Людмила про російську мову у місті. Фото: Новини.LIVE 

Важливою залишається доброзичливість: мова — це інструмент, а не причина для ворожнечі. Дехто вважає що одне з головних правил — це говорити так, як звертаються до тебе.

"Хто як хоче, так розмовляє. Я можу й українською, і російською. Якщо зі мною розмовляють по-українськи, я відповідаю українською. Як по-російськи, я відповідаю російською. Люди зразу не можуть навчитися досконало перейти на іншу мову", — зауважила Людмила.

Одеситка Людмила про те якою мовою сама спілкується
Одеситка  Людмила про те, якою мовою сама спілкується. Фото: Новини.LIVE 

Повага до вибору

Повага — це слово, яке звучить все частіше, коли йдеться про будь-які конфлікти в суспільстві. І мовне питання — не виняток. Одеситка Марина вважає, що не мова є джерелом проблем, а ставлення людей одне до одного. Якщо кожен буде розуміти, що інший може помилятись, звикати, переживати — не буде місця агресії. 

"Де завгодно можна уникнути цих скандалів у випадку, якщо люди ставляться з повагою одне до одного", — каже Марина.

Місцева жителька Марина про мову
Місцева жителька Марина про конфлікти. Фото: Новини.LIVE

Одеса має говорити державною

Дехто вважає, що мовні скандали існують лише доти, доки в місті звучить російська. Для Роксолани вихід один: остаточний і безповоротний перехід на українську. Мовне питання пов'язане з війною, тому мова агресора не має більше права на присутність в Одесі. 

"Якщо всі перейдуть на українську мову, то, вважаю, не буде тоді скандалів. Тільки коли не буде мови окупанта в цьому місті", — зазначила Роксолана.

Одеситка Роксолана про мову в місті
Одеситка Роксолана про те, якою мовою має розмовляти місто. Фото: Новини.LIVE

Одеса звучить по-різному — з різних вуст, з різними акцентами, але з однаковим бажанням жити спокійно. І навіть у розмаїтті думок видно спільну потребу: менше конфліктів, більше розуміння. Для когось шлях — у повній українізації, для когось — у терпимості, для інших — у простому, доброму слові. Та всі вони вірять, що скандал — не норма. І що мовне питання можна вирішити без сварок — якщо слухати одне одного не лише вухами, а й серцем.

Раніше ми писали про мовний скандал у магазині Одеси — охоронець відмовився спілкуватися українською. А також про те, що водій таксі відмовився везти жінку через мовний конфлікт.

Одеса скандал конфлікт Новини Одеси люди мовний закон
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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