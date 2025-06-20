Украинский и русский языки в Одессе - как избежать конфликтов

Люди прогуливаются по городу. Фото: Новини.LIVE

В последнее время Одесса неоднократно оказывалась в центре языковых конфликтов — то в магазине охранник отказывается говорить на украинском, то в транспорте пассажиры не могут объясниться. Для города, который исторически отличался многоязычием и открытостью, сегодня это больной вопрос. Однако возникает простой вопрос, как избежать конфликтов из-за частого использования русского языка в Одессе?

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы спросить у горожан их мнение по решению проблемы.

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Как избежать конфликта

Некоторые считают, что избежать языковых скандалов просто — достаточно вообще не акцентировать на этом внимание. Для Андрея языковой вопрос — как конфликт в любых отношениях: если убрать раздражитель, исчезнет и агрессия. Он убежден, что в одесской многоязычности нет трагедии — недопонимание возникает только тогда, когда это превращают в причину ссоры. Люди имеют право говорить на том языке, на котором привыкли, а главное — находить общий.

"Просто убрать этот вопрос, и не будет скандала. Любой скандал начинается с причины. То есть, если убрать основную причину, тогда и не будет скандала. Это как в семье, в любви, в дружбе и во взаимоотношениях", — говорит Андрей.

Одессит Андрей о языковых конфликтах в городе. Фото: Новини.LIVE

Постепенно внедрять украинский язык

Часто горожане признаются, что хотят больше слышать украинский, но признают сложность момента. Переход не может произойти мгновенно — особенно в городе, где исторически доминировал русский. Людмила считает, что даже когда люди пытаются говорить на украинском, автоматически могут проскользнуть русские слова. И это не всегда плохо — это просто процесс адаптации.

"Если общаются на украинском, тогда, возможно, какие-то слова все равно будут звучать на русском. Наполовину, потому что не все же в совершенстве говорят на украинском", — отметила Людмила.

Местная жительница Людмила о русском языке в городе. Фото: Новини.LIVE

Важной остается доброжелательность: язык — это инструмент, а не причина для вражды. Некоторые считают что, одно из главных правил — это говорить так, как обращаются к тебе.

"Кто как хочет, так разговаривает. Я могу и на украинском, и на русском. Если со мной разговаривают по-украински, я отвечаю на украинском. Если по-русски, я отвечаю на русском. Люди сразу не могут научиться в совершенстве перейти на другой язык", — отметила Людмила.

Одесситка Людмила о том, на каком языке сама общается. Фото: Новини.LIVE

Уважение к выбору

Уважение — это слово, которое звучит все чаще, когда речь идет о любых конфликтах в обществе. И языковой вопрос — не исключение. Одесситка Марина считает, что не язык является источником проблем, а отношение людей друг к другу. Если каждый будет понимать, что другой может ошибаться, привыкать, переживать — не будет места агрессии.

"Где угодно можно избежать этих скандалов в случае, если люди относятся с уважением друг к другу", — говорит Марина.

Местная жительница Марина о конфликтах. Фото: Новини.LIVE

Одесса должна говорить на государственном языке

Некоторые считают, что языковые скандалы существуют только до тех пор, пока в городе звучит русский. Для Роксоланы выход один: окончательный и бесповоротный переход на украинский. Языковой вопрос связан с войной, и поэтому язык агрессора не имеет больше права на присутствие в Одессе.

"Если все перейдут на украинский язык, то, считаю, не будет тогда скандалов. Только когда не будет языка оккупанта в этом городе", — отметила Роксолана.

Одесситка Роксолана о том, на каком языке должен разговаривать город. Фото: Новини.LIVE

Одесса звучит по-разному — из разных уст, с разными акцентами, но с одинаковым желанием жить спокойно. И даже в разнообразии мнений видна общая потребность: меньше конфликтов, больше понимания. Для кого-то путь — в полной украинизации, для кого-то — в терпимости, для других — в простом добром слове. Но все они верят, что скандал — не норма. И что языковой вопрос можно решить без ссор, если слушать друг друга не только ушами, но и сердцем.

Раньше мы писали о языковом скандале в магазине Одессы — охранник отказался общаться на украинском. А также о том, что водитель такси отказался везти женщину из-за языкового конфликта.