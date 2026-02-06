Що побажали одесити першій леді Олені Зеленській у день народження

Олена Зеленська посміхається. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні 6 лютого перша леді України Олена Зеленська святкує день народження. У воєнний час її роль стала значно ширшою, ніж просто представницькою: вона працює з міжнародними партнерами, займається гуманітарними програмами, питаннями ментального здоров’я та освіти. Для багатьох українців вона — не лише дружина президента, а окремий публічний голос країни.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що б вони побажали першій леді в її свято.

Тепло та світло

Перші ж відповіді показали: люди мислять не категоріями статусу, а категоріями виживання й людяності. Побажання здоров’я, витримки, тепла і світла сьогодні сприймаються не як банальні слова, а як життєва потреба. Для українців це не метафора — це щоденна реальність.

"У першу чергу, витримки. Також, щастя, здоров'я, звичайно що тепла і світла. Адже це найважливіше зараз", — каже Юлія.

Одеситка Юлія про побажання першій леді. Фото: Новини.LIVE

Люди добре розуміють, що перша леді так само живе в умовах постійної напруги, новин про обстріли й втрати. Для багатьох вона асоціюється не з протоколом, а з людською стійкістю. Тому й бажають простих речей — того, чого не вистачає більшості.

"Щоб було світло і тепло, бажаємо Олені Зеленській. Ну і миру, звичайно. Як можна швидше, щоб був мир, щоб було тепло і щоб все добре було", — додає Софія.

Місцева жителька Софія про тепло. Фото: Новини.LIVE

Підтримка президента

Окремо респонденти говорили й про психологічне навантаження. Вони згадували не лише її публічну роль, а й те, що вона перш за все людина, дружина, мати. Люди бачать у ній живу людину, яка несе величезну відповідальність поруч із президентом.

"Ну, напевно, зберегти нерви й підтримувати свого чоловіка. Це зараз дуже важливо для всіх нас. Нехай буде здорова і щаслива, наскільки це можливо", — говорить Вікторія.

Одеситка Вікторія про нерви. Фото: Новини.LIVE

Дехто формулював побажання дуже лаконічно, але за цими словами стоїть глибоке прагнення стабільності. Для багатьох "щоб було все до ладу" сьогодні означає безпеку, роботу, дах над головою і живих близьких поруч.

"Хай вона буде здорова, заможня і хай в неї все буде до ладу", — каже Ольга Миколаївна.

Місцева жителька Ольга Миколаївна про побажання до дня нарождення. Фото: Новини.LIVE

Щастя в Україні

Інші ж респонденти мислили масштабніше — не лише про конкретну людину, а про країну загалом. У цих відповідях поєднувалися побажання особистого добробуту і загальнонаціональної надії.

"Здоров'я, міцного щастя, любові. Щоб все було добре і в нас мир був на всій Україні", — ділиться Емілія.

Одеситка Емілія бажає першій леді здоров'я. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці опитування люди говорили вже і про прагнення не допустити розколів, зберегти людяність навіть у найважчі часи. Це було не побажання одній людині — це був запит на майбутнє для всіх.

"Щоб в нас мир, спокій і щоб ми всі любили друг друга. Не ділились ні по націях, ні по становищу", — підсумовує Алла Іванівна.

Місцева жителька Алла Іванівна про мир. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні українці дивляться на першу леді не як на офіційну постать, а як на людину, яка так само живе у реальності війни. Їй бажають не протокольних слів, а того, чого потребує кожен — миру, тепла, здоров’я і внутрішньої стійкості. У цих побажаннях немає пафосу, зате є багато щирості й спільного болю.

