Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 15:17
Що побажали одесити першій леді Олені Зеленській у день народження
Олена Зеленська посміхається. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні 6 лютого перша леді України Олена Зеленська святкує день народження. У воєнний час її роль стала значно ширшою, ніж просто представницькою: вона працює з міжнародними партнерами, займається гуманітарними програмами, питаннями ментального здоров’я та освіти. Для багатьох українців вона — не лише дружина президента, а окремий публічний голос країни.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що б вони побажали першій леді в її свято. 

Реклама
Читайте також:

Тепло та світло

Перші ж відповіді показали: люди мислять не категоріями статусу, а категоріями виживання й людяності. Побажання здоров’я, витримки, тепла і світла сьогодні сприймаються не як банальні слова, а як життєва потреба. Для українців це не метафора — це щоденна реальність.

"У першу чергу, витримки. Також, щастя, здоров'я, звичайно що тепла і світла. Адже це найважливіше зараз", — каже Юлія.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 1
Одеситка Юлія про побажання першій леді. Фото: Новини.LIVE

Люди добре розуміють, що перша леді так само живе в умовах постійної напруги, новин про обстріли й втрати. Для багатьох вона асоціюється не з протоколом, а з людською стійкістю. Тому й бажають простих речей — того, чого не вистачає більшості.

"Щоб було світло і тепло, бажаємо Олені Зеленській. Ну і миру, звичайно. Як можна швидше, щоб був мир, щоб було тепло і щоб все добре було", — додає Софія.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 2
Місцева жителька Софія про тепло. Фото: Новини.LIVE

Підтримка президента

Окремо респонденти говорили й про психологічне навантаження. Вони згадували не лише її публічну роль, а й те, що вона перш за все людина, дружина, мати. Люди бачать у ній живу людину, яка несе величезну відповідальність поруч із президентом.

"Ну, напевно, зберегти нерви й підтримувати свого чоловіка. Це зараз дуже важливо для всіх нас. Нехай буде здорова і щаслива, наскільки це можливо", — говорить Вікторія.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 3
Одеситка Вікторія про нерви. Фото: Новини.LIVE

Дехто формулював побажання дуже лаконічно, але за цими словами стоїть глибоке прагнення стабільності. Для багатьох "щоб було все до ладу" сьогодні означає безпеку, роботу, дах над головою і живих близьких поруч.

"Хай вона буде здорова, заможня і хай в неї все буде до ладу", — каже Ольга Миколаївна. 

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 4
Місцева жителька Ольга Миколаївна про побажання до дня нарождення. Фото: Новини.LIVE

Щастя в Україні

Інші ж респонденти мислили масштабніше — не лише про конкретну людину, а про країну загалом. У цих відповідях поєднувалися побажання особистого добробуту і загальнонаціональної надії. 

"Здоров'я, міцного щастя, любові. Щоб все було добре і в нас мир був на всій Україні", — ділиться Емілія.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 5
Одеситка Емілія бажає першій леді здоров'я. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці опитування люди говорили вже і про прагнення не допустити розколів, зберегти людяність навіть у найважчі часи. Це було не побажання одній людині — це був запит на майбутнє для всіх.

"Щоб в нас мир, спокій і щоб ми всі любили друг друга. Не ділились ні по націях, ні по становищу", — підсумовує Алла Іванівна.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 6
Місцева жителька Алла Іванівна про мир. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні українці дивляться на першу леді не як на офіційну постать, а як на людину, яка так само живе у реальності війни. Їй бажають не протокольних слів, а того, чого потребує кожен — миру, тепла, здоров’я і внутрішньої стійкості. У цих побажаннях немає пафосу, зате є багато щирості й спільного болю. 

Раніше ми зібрали інформацію чим прославилась Олена Зеленська та цитати президента як він згадує дружину у промовах. А також, про те як перша леді України разом з першої леді Туреччини відвідували спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 "Сонечко". 

Володимир Зеленський Одеса Олена Зеленська опитування Новини Одеси президент свято
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації