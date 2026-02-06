Что пожелали одесситы первой леди Елене Зеленской в день рождения

День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы
Сегодня 6 февраля первая леди Украины Елена Зеленская празднует день рождения. В военное время ее роль стала значительно шире, чем просто представительской: она работает с международными партнерами, занимается гуманитарными программами, вопросами ментального здоровья и образования. Для многих украинцев она — не только жена президента, а отдельный публичный голос страны.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что бы они пожелали первой леди в ее праздник.
Тепло и свет
Первые ответы показали: люди мыслят не категориями статуса, а категориями выживания и человечности. Пожелания здоровья, выдержки, тепла и света сегодня воспринимаются не как банальные слова, а как жизненная потребность. Для украинцев это не метафора — это ежедневная реальность.
"В первую очередь, выдержки. Также, счастья, здоровья, конечно, что тепла и света. Ведь это самое важное сейчас", — говорит Юлия.
Люди хорошо понимают, что первая леди так же живет в условиях постоянного напряжения, новостей об обстрелах и потерях. Для многих она ассоциируется не с протоколом, а с человеческой стойкостью. Поэтому и желают простых вещей — того, чего не хватает большинству.
"Чтобы было светло и тепло, желаем Елене Зеленской. Ну и мира, конечно. Как можно скорее, чтобы был мир, чтобы было тепло и чтобы все хорошо было", — добавляет София.
Поддержка президента
Отдельно респонденты говорили и о психологической нагрузке. Они вспоминали не только ее публичную роль, но и то, что она прежде всего человек, жена, мать. Люди видят в ней живого человека, который несет огромную ответственность рядом с президентом.
"Ну, наверное, сохранить нервы и поддерживать своего мужа. Это сейчас очень важно для всех нас. Пусть будет здорова и счастлива, насколько это возможно", — говорит Виктория.
Некоторые формулировали пожелания очень лаконично, но за этими словами стоит глубокое стремление к стабильности. Для многих "чтобы было все в порядке" сегодня означает безопасность, работу, крышу над головой и живых близких рядом.
"Пусть она будет здорова, состоятельна и пусть у нее все будет в порядке", — говорит Ольга Николаевна.
Счастье в Украине
Другие же респонденты мыслили масштабнее — не только о конкретном человеке, а о стране в целом. В этих ответах сочетались пожелания личного благополучия и общенациональной надежды.
"Здоровья, крепкого счастья, любви. Чтобы все было хорошо и у нас мир был на всей Украине", — делится Эмилия.
В конце опроса люди говорили уже и о стремлении не допустить расколов, сохранить человечность даже в самые тяжелые времена. Это было не пожелание одному человеку — это был запрос на будущее для всех.
"Чтобы у нас мир, покой и чтобы мы все любили друг друга. Не делились ни по нациям, ни по положению", — заключает Алла Ивановна.
Сегодня украинцы смотрят на первую леди не как на официальную фигуру, а как на человека, который так же живет в реальности войны. Ей желают не протокольных слов, а того, в чем нуждается каждый — мира, тепла, здоровья и внутренней стойкости. В этих пожеланиях нет пафоса, зато есть много искренности и общей боли.
Ранее мы собрали информацию чем прославилась Елена Зеленская и цитаты президента как он вспоминает жену в своих спичах. А также, о том как первая леди Украины вместе с первой леди Турции посещали специализированный психоневрологический дом ребенка № 3 "Солнышко".
Читайте Новини.LIVE!