Главная Одесса День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 15:17
Что пожелали одесситы первой леди Елене Зеленской в день рождения
Елена Зеленская улыбается. Фото: Новини.LIVE

Сегодня 6 февраля первая леди Украины Елена Зеленская празднует день рождения. В военное время ее роль стала значительно шире, чем просто представительской: она работает с международными партнерами, занимается гуманитарными программами, вопросами ментального здоровья и образования. Для многих украинцев она — не только жена президента, а отдельный публичный голос страны.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что бы они пожелали первой леди в ее праздник.

Первые ответы показали: люди мыслят не категориями статуса, а категориями выживания и человечности. Пожелания здоровья, выдержки, тепла и света сегодня воспринимаются не как банальные слова, а как жизненная потребность. Для украинцев это не метафора — это ежедневная реальность.

"В первую очередь, выдержки. Также, счастья, здоровья, конечно, что тепла и света. Ведь это самое важное сейчас", — говорит Юлия.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 1
Одесситка Юлия о пожеланиях первой леди. Фото: Новини.LIVE

Люди хорошо понимают, что первая леди так же живет в условиях постоянного напряжения, новостей об обстрелах и потерях. Для многих она ассоциируется не с протоколом, а с человеческой стойкостью. Поэтому и желают простых вещей — того, чего не хватает большинству.

"Чтобы было светло и тепло, желаем Елене Зеленской. Ну и мира, конечно. Как можно скорее, чтобы был мир, чтобы было тепло и чтобы все хорошо было", — добавляет София.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 2
Местная жительница София о тепле. Фото: Новини.LIVE

Поддержка президента

Отдельно респонденты говорили и о психологической нагрузке. Они вспоминали не только ее публичную роль, но и то, что она прежде всего человек, жена, мать. Люди видят в ней живого человека, который несет огромную ответственность рядом с президентом.

"Ну, наверное, сохранить нервы и поддерживать своего мужа. Это сейчас очень важно для всех нас. Пусть будет здорова и счастлива, насколько это возможно", — говорит Виктория.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 3
Одесситка Виктория о нервах. Фото: Новини.LIVE

Некоторые формулировали пожелания очень лаконично, но за этими словами стоит глубокое стремление к стабильности. Для многих "чтобы было все в порядке" сегодня означает безопасность, работу, крышу над головой и живых близких рядом.

"Пусть она будет здорова, состоятельна и пусть у нее все будет в порядке", — говорит Ольга Николаевна.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 4
Местная жительница Ольга Николаевна о пожеланиях ко дню рождения. Фото: Новини.LIVE

Счастье в Украине

Другие же респонденты мыслили масштабнее — не только о конкретном человеке, а о стране в целом. В этих ответах сочетались пожелания личного благополучия и общенациональной надежды.

"Здоровья, крепкого счастья, любви. Чтобы все было хорошо и у нас мир был на всей Украине", — делится Эмилия.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 5
Одесситка Эмилия желает первой леди здоровья. Фото: Новини.LIVE

В конце опроса люди говорили уже и о стремлении не допустить расколов, сохранить человечность даже в самые тяжелые времена. Это было не пожелание одному человеку — это был запрос на будущее для всех.

"Чтобы у нас мир, покой и чтобы мы все любили друг друга. Не делились ни по нациям, ни по положению", — заключает Алла Ивановна.

Побажання одеситів Олені Зеленській у день народження - фото 6
Местная жительница Алла Ивановна о мире. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинцы смотрят на первую леди не как на официальную фигуру, а как на человека, который так же живет в реальности войны. Ей желают не протокольных слов, а того, в чем нуждается каждый — мира, тепла, здоровья и внутренней стойкости. В этих пожеланиях нет пафоса, зато есть много искренности и общей боли.

Ранее мы собрали информацию чем прославилась Елена Зеленская и цитаты президента как он вспоминает жену в своих спичах. А также, о том как первая леди Украины вместе с первой леди Турции посещали специализированный психоневрологический дом ребенка № 3 "Солнышко".

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
