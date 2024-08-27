Масштабні пожежі на Одещині: екологи підрахували збитки

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещині

Через спеку та паліїв рятувальники кожного дня вимушені гасити загорання сухостою. Екологи підрахували збитки від пожежі за межами села Армашівка на Одещині. Майже 178 млн грн — і це лише за один день.

Про це сьогодні, 27 серпня, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Деталі пожежі

Горіла суха рослинність на загальній площі 80 гектарів, до атмосфери потрапило понад 57 тонн діоксиду вуглецю. Інспекція провела розрахунок розміру шкоди через неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Допис екологів. Фото: скриншот

Причина пожежі

Необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Інспекцією направлено листа до ГУНП В Одеській області для встановлення винної особи та притягнення її до відповідальності.