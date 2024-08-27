Масштабные пожары в Одесской области: экологи подсчитали убытки

День пожара на Одесчине экологи оценили в 178 млн грн
Из-за жары и поджигателей спасатели каждый день вынуждены тушить возгорание сухостоя. Экологи подсчитали ущерб от пожара за пределами села Армашевка в Одесской области. Почти 178 млн грн — и это всего за один день.
Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Детали пожара
Горела сухая растительность на общей площади 80 гектаров, в атмосферу попало более 57 тонн диоксида углерода. Инспекция произвела расчет размера ущерба из-за неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Причина пожара
Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Инспекцией направлено письмо в ГУНП В Одесской области для установления виновного лица и привлечения его к ответственности.
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