День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою"
Багато солодкої вати, аквагрим та море веселощів, так сьогодні в Одеському зоопарку святкували День захисту дітей. Окрім цього, на відвідувачів очікував сюрприз у вигляді великої мавпи з піску.
Журналісти Новини.LIVE також побували на святі та зафіксували радісні моменти.
Свято в Одеському зоопарку
З самого ранку біля входу в Одеський зоопарк зібралися великі черги. Для маленьких відвідувачів – вхід безоплатний. Також для дітей тут підготували різні майстер-класи, веселу програму з аніматорами, концерт за участю дитячих колективів та зустріч з відомим котом Шайбою.
Ще у малечі була можливість побувати всередині справжньої пожежної машини.
"На різних локаціях є різні розважальні та пізнавальні заходи. Діти дуже люблять помацати та полазити у поліцейській машині та пожежній. Тому сьогодні тут з нами рятувальники та правоохоронці", — розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.
Скульптура мавпи з гранатою
Окрім цього, учасники фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest створили велику скульптуру мавпи з гранатою, яка уособлює образ російських окупантів. Її за задумом організаторів знищила слониха Венді, так само повинна бути знищена й російська армія, яка напала на Україну.
"Скульптура символізує собою окупанта, який дорвався до зброї й напав на сусіда. Крім неї там ще поряд вкрадений унітаз та пральна машина", — сказав співавтор фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest Олександр Гіманов.
Варто додати, що цей перфоманс сподобався слонисі Венді й вона з задоволення розчавила скульптуру за лічені хвилини. Відвідувачам також сподобалося це дійство.
"Ми кожного року відвідуємо зоопарк в День захисту дітей. Сьогодні було цікаво, навіть дуже цікаво", — ділиться емоціями одна із відвідувачок.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Загалом у регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.
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