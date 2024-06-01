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День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою"

1 червня 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою"
Діти фотографуються з аніматорами. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Багато солодкої вати, аквагрим та море веселощів, так сьогодні в Одеському зоопарку святкували День захисту дітей. Окрім цього, на відвідувачів очікував сюрприз у вигляді великої мавпи з піску. 

Журналісти Новини.LIVE також побували на святі та зафіксували радісні моменти. 

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День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 1
Свято дітей в Одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Свято в Одеському зоопарку

З самого ранку біля входу в Одеський зоопарк зібралися великі черги. Для маленьких відвідувачів – вхід безоплатний. Також для дітей тут підготували різні майстер-класи, веселу програму з аніматорами, концерт за участю дитячих колективів та зустріч з відомим котом Шайбою.

День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 2
діти на мастер-классі. Фото: Новини.LIVE

Ще у малечі була можливість побувати всередині справжньої пожежної машини. 

"На різних локаціях є різні розважальні та пізнавальні заходи. Діти дуже люблять помацати та полазити у поліцейській машині та пожежній. Тому сьогодні тут з нами рятувальники та правоохоронці", — розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.  

День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 3
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков. Фото: Новини.LIVE
День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 4
Люди прийшли на свято в зоопарк. Фото: Новини.LIVE
День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 5
Малеча з правоохоронцями. Фото: Новини.LIVE

Скульптура мавпи з гранатою

Окрім цього, учасники фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest створили велику скульптуру мавпи з гранатою, яка уособлює образ російських окупантів. Її за задумом організаторів знищила слониха Венді, так само повинна бути знищена й російська армія, яка напала на Україну.  

"Скульптура символізує  собою окупанта, який дорвався до зброї й напав на сусіда. Крім неї там ще поряд вкрадений унітаз та пральна машина", — сказав співавтор фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest Олександр Гіманов.

День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 6
Співавтор фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest Олександр Гіманов. Фото: Новини.LIVE
День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 7
Мавпа з гранатою. Фото: Новини.LIVE

Варто додати, що цей перфоманс сподобався слонисі Венді й вона з задоволення розчавила скульптуру за лічені хвилини. Відвідувачам також сподобалося це дійство. 

"Ми кожного року відвідуємо зоопарк в День захисту дітей. Сьогодні було цікаво, навіть дуже цікаво", — ділиться емоціями одна із відвідувачок. 

День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 8
Відвідувачка зоопарку. Фото: Новини.LIVE
День захисту дітей — в Одеському зоопарку знищили "мавпу з гранатою" - фото 9
Дівчина пригощає слониху. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Загалом у регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.

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