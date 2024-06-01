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День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой"

1 июня 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой"
Дети фотографируются с аниматорами. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Много сладкой ваты, аквагрим и море веселья, так сегодня в Одесском зоопарке праздновали День защиты детей. Кроме этого, посетителей ожидал сюрприз в виде большой обезьяны из песка.

Журналисты Новини.LIVE также побывали в празднике и зафиксировали радостные моменты.

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День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 1
Праздник детей в Одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Праздник в Одесском зоопарке

С самого утра у входа в Одесский зоопарк скопились большие очереди. Для маленьких посетителей – вход бесплатный. Также для детей здесь подготовили разные мастер-классы, веселую программу с аниматорами, концерт с участием детских коллективов и встречу с известным котом Шайбой.

День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 2
дети в мастер-классе. Фото: Новини.LIVE

Еще у малышей была возможность побывать внутри настоящей пожарной машины.

"На разных локациях есть разные развлекательные и познавательные мероприятия. Дети очень любят потрогать и полазить в полицейской машине и пожарной. Поэтому сегодня здесь с нами спасатели и правоохранители", — рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 3
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. Фото: Новини.LIVE
День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 4
Люди пришли на праздник в зоопарк. Фото: Новини.LIVE
День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 5
Малыш со стражами порядка. Фото: Новини.LIVE

Скульптура обезьяны с гранатой

Кроме того, участники фестиваля песчаной скульптуры Odesa Sand Fest создали большую скульптуру обезьяны с гранатой, олицетворяющей образ российских оккупантов. Ее по замыслу организаторов уничтожила слониха Венди, так же должна быть уничтожена и напавшая на Украину российская армия.

"Скульптура символизирует собой дорвавшегося к оружию оккупанта и напавшего на соседа. Кроме нее там еще рядом украденный унитаз и стиральная машина", — сказал соавтор фестиваля песчаной скульптуры Odesa Sand Fest Александр Гиманов.

День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 6
Соавтор фестиваля песчаной скульптуры Odesa Sand Fest Александр Гиманов. Фото: Новини.LIVE
День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 7
Обезьяна с гранатой. Фото: Новини.LIVE

Стоит добавить, что этот перфоманс понравился слонихе Венди и она с удовольствием раздавила скульптуру в считанные минуты. Посетителям также понравилось это действо.

"Мы каждый год посещаем зоопарк в День защиты детей. Сегодня было интересно, даже очень интересно", — делится эмоциями одна из посетительниц.

День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 8
Посетитель зоопарка. Фото: Новини.LIVE
День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой" - фото 9
Девушка угощает слониху. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы сообщали, что Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируется открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.

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