День знань в Одесі

Старшокласники на уроці. Фото: Новини.LIVE

Веселі, усміхнені, повні сил та енергії — з таким настроєм одеські школярі розпочали новий навчальний рік. Для учнів багатьох закладів освіти 1 вересня — день особливий, бо вперше після повномасштабного вторгнення вони навчаються очно.

Журналісти Новини. LIVE навідалися до Одеського міського ліцею №9, де бачили, як проходить навчальний процес в очній формі.

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Перший раз за шкільну парту

Шум в коридорах, розмови в класах — стіни Одеського міського ліцею №9 після майже дворічної тиші, нарешті, ожили. Одеситка Ірина не стримує емоції радості від того, що її дитина цього року зможе вперше сісти за шкільну парту, хоча вже навчається у 2 класі. Жінка каже, що для них це дуже важливо. У дитини, нарешті, з’явилася можливість соціалізуватися та краще познайомитися з однокласниками. Ірина розповідає, що перед тим, як вирішувалося питання її форми навчання, з донькою неодноразово проводили вдома бесіди, як себе поводити у разі повітряної тривоги.

Ірина — мати учениці 2 класу. Фото: Новини.LIVE

"З 8:00 ранку моя донька вже сидить за партою. Перший урок у них був присвячений техніці безпеки та що робити, коли є ракетна небезпека. Дітей провели до укриття, показали, як пройти до нього та де можна розміститися. Я дуже радію, що дитина має змогу навчатися, маючи безпосередній контакт із вчителем та учнями. Це їй допоможе краще засвоювати знання", — поділилася своїми думками мати учениці другого класу Ірина.

Старшокласники. Фото: Новини.LIVE

Захисне укриття

В ліцеї навчається понад 1300 учнів. Аби вони змогли відвідувати уроки очно, в навчальному закладі облаштували захисне укриття, яке розраховане на 515 учнів. Молодші та випускні класи щодня відвідуватимуть уроки очно, а середні — через день, чергуючи дистанційне та очне навчання.

Неля Кулагіна — вчитель. Фото: Новини.LIVE

"Ми дуже щасливі та раді, що зустрілися, бо, нарешті, зможемо напряму спілкуватися. Батьки дуже переживають, як буде проходити навчання, але я зараз веду бесіди з ними та пояснюю всі моменти, які викликають питання. У нас є укриття, воно дуже комфортне, світле, там добре нашим дітям. Ми їм пояснили що робити у разі небезпеки", — розповідає класний керівник 11-б класу Неля Калугіна.

Анастасія — учениця 11 класу. Фото: Новини.LIVE

"Я рада бути тут і зустрітися зі своїми друзями. Нарешті з’явилася змога побачити наших вчителів, бо ми надто довго сиділи вдома. Зараз головне не панікувати, слідувати інструкції й все буде добре", — поділилася враженнями від початку навчального року учениця 11 класу Анастасія.

Школярі на уроці. Фото: Новини.LIVE

Старшокласники. Фото: Новини.LIVE

Кількість очних місць збільшать

Станом на сьогодні в Одесі облаштовано 89 захисних укриттів у навчальних закладах. Ще стільки ж планують ввести в експлуатацію до кінця вересня. Таким чином, це дозволить збільшити кількість учнів, які зможуть навчатися очно.

Вчителі у захисному укритті. Фото: Новини.LIVE

Відремонтоване захисне укриття. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, новий навчальний рік в Одесі пройде знову за змішаною системою. Тож за парти сядуть 60 тисяч одеських школярів. Всі інші будуть відвідувати уроки дистанційно. Такі предмети, як математика, фізика, хімія, англійська мова, українська виступають у пріоритеті, відповідно їх викладатимуть очно. А ті предмети, які можна вивчити дистанційно, а саме: природознавство, мистецтво, викладатимуть онлайн.