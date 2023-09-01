День знаний в Одессе

Старшеклассники на уроке. Фото: Новини.LIVE

Веселые, улыбающиеся, полные сил и энергии — с таким настроением одесские школьники начали новый учебный год. Для учащихся многих учебных заведений 1 сентября — день особенный, потому что впервые после полномасштабного вторжения они учатся очно.

Журналисты Новини. LIVE посетили Одесский городской лицей №9, где видели, как проходит учебный процесс в очной форме.

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Первый раз за школьную парту

Шум в коридорах, разговоры в классах — стены Одесского городского лицея №9 после почти двухлетней тишины наконец ожили. Одесситка Ирина не сдерживает эмоции радости от того, что ребенок в этом году сможет впервые сесть за школьную парту, хотя уже учится во 2 классе. Женщина говорит, что для них это очень важно. У ребенка наконец-то появилась возможность социализироваться и лучше познакомиться с одноклассниками. Ирина рассказывает, что перед тем, как решался вопрос ее формы обучения, с дочерью неоднократно проводили дома беседы, как себя вести в случае воздушной тревоги.

Ирина — мать ученицы 2 класса. Фото: Новини.LIVE

"С 8:00 утра моя дочь уже сидит за партой. Первый урок у них был посвящен технике безопасности и что делать, когда есть ракетная опасность. Детей провели до укрытия, показали, как пройти к нему и где можно разместиться. Я очень рада, что ребенок имеет возможность учиться, имея непосредственный контакт с учителем и учениками. Это ему поможет лучше усваивать знания", — поделилась своими мыслями мать ученицы второго класса Ирина.

Старшеклассники. Фото: Новини.LIVE

Защитное укрытие

В лицее учится более 1300 учащихся. Чтобы они смогли посещать уроки очно, в учебном заведении обустроили защитное укрытие, рассчитанное на 515 учеников. Младшие и выпускные классы будут ежедневно посещать уроки очно, а средние — через день, чередуя дистанционное и очное обучение.

Неля Кулагина — учитель. Фото: Новини.LIVE

"Мы очень счастливы и рады, что встретились, потому что, наконец, сможем напрямую общаться. Родители очень переживают, как будет проходить обучение, но я сейчас веду беседы с ними и объясняю все моменты, которые вызывают вопросы. У нас есть укрытие, оно очень комфортное, светлое, там хорошо нашим детям. Мы им объяснили, что делать в случае опасности", — рассказывает классный руководитель 11-б класса Неля Калугина.

Анастасия — ученица 11 класса. Фото: Новини.LIVE

"Я рада быть здесь и встретиться со своими друзьями. Наконец-то появилась возможность увидеть наших учителей, потому что мы слишком долго сидели дома. Сейчас главное не паниковать, следовать инструкциям и все будет хорошо", — поделилась впечатлениями с начала учебного года ученица 11 класса Анастасия.

Школьники на уроке. Фото: Новини.LIVE

Старшеклассники. Фото: Новини.LIVE

Количество очных мест увеличат

На сегодня в Одессе обустроено 89 защитных укрытий в учебных заведениях. Еще столько же планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября. Таким образом, это позволит увеличить количество учащихся, которые смогут учиться очно.

Учителя в защитном укрытии. Фото: Новини.LIVE

Отремонтировано защитное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Напомним, новый учебный год в Одессе пройдет снова по смешанной системе. Так что за парты сядут 60 тысяч одесских школьников. Все остальные будут посещать уроки дистанционно. Такие предметы как математика, физика, химия, английский язык, украинский выступают в приоритете, соответственно их будут преподавать очно. А предметы, которые можно изучить дистанционно, а именно: естествознание, искусство, будут преподавать онлайн.