Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Депутати Одеської облради склали мандати — подробиці arrow

Депутати Одеської облради склали мандати — подробиці

1 березня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Депутати Одеської облради склали мандати — подробиці
Засідання депутатів Одеської облради. Фото: Григорій Діденко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Дві депутатки Одеської обласної ради вирішили достроково звільнитися зі своїх посад. Одна депутатка була представницею від "Партії Шарія", інша — обрана від партії "Опозиційна платформа — За життя".

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії обласної ради Одеси.

Читайте також:

Хто з депутатів склав мандати

Відповідні заяви про бажання припинити свої повноваження надали Яна Фрейман, що була членом "Партії Шарія". Другою стала Оксана Дімова, яка була обрана від партії "Опозиційна платформа — За життя". Зазначимо, що обидві ці партії наразі заборонені в Україні.

Кадрові зміни в Одесі

Нагадаємо, що четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному  представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія". 

Також ми писали, що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовьских написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов.

Одеса
опозиція
Анатолій Шарій
Одеська область
місцеві депутати
звільнення
партії
кадрові зміни
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році