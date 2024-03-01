Депутати Одеської облради склали мандати — подробиці

Засідання депутатів Одеської облради. Фото: Григорій Діденко

Дві депутатки Одеської обласної ради вирішили достроково звільнитися зі своїх посад. Одна депутатка була представницею від "Партії Шарія", інша — обрана від партії "Опозиційна платформа — За життя".

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії обласної ради Одеси.

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Відповідні заяви про бажання припинити свої повноваження надали Яна Фрейман, що була членом "Партії Шарія". Другою стала Оксана Дімова, яка була обрана від партії "Опозиційна платформа — За життя". Зазначимо, що обидві ці партії наразі заборонені в Україні.

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Нагадаємо, що четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія".

Також ми писали, що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовьских написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов.