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Депутаты Одесского облсовета составили мандаты — подробности

1 марта 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Депутаты Одесского облсовета составили мандаты — подробности
Заседание депутатов Одесского облсовета. Фото: Григорий Диденко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два депутата Одесского областного совета решили досрочно уволиться со своих должностей. Одна депутатка была представительницей от "Партии Шария", другая — избрана от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии областного совета Одессы.

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Соответствующие заявления о желании прекратить свои полномочия предоставили Яна Фрейман, являвшаяся членом "Партии Шария". Второй стала Оксана Димова, избранная от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Отметим, что обе эти партии запрещены в Украине.

Кадровые изменения в Одессе

Напомним, что четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".

Также мы писали, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.

Одесса
оппозиция
Анатолий Шарий
Одесская область
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увольнение
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кадровые изменения
народные депутаты

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