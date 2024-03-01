Депутаты Одесского облсовета составили мандаты — подробности

Заседание депутатов Одесского облсовета. Фото: Григорий Диденко

Два депутата Одесского областного совета решили досрочно уволиться со своих должностей. Одна депутатка была представительницей от "Партии Шария", другая — избрана от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии областного совета Одессы.

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Соответствующие заявления о желании прекратить свои полномочия предоставили Яна Фрейман, являвшаяся членом "Партии Шария". Второй стала Оксана Димова, избранная от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Отметим, что обе эти партии запрещены в Украине.

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Напомним, что четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".

Также мы писали, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.