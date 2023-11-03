Депутати одеської облради склали свої повноваження

Засідання сесії облради. Фото: скриншот

Сьогодні, 3 листопада, депутати Одеської обласної ради склали свої повноваження. Йдеться про дострокове припинення обов'язків трьох обранців.

Про це Новини.LIVE дізналися з сесії обласної ради.

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Хто саме склав повноваження

Андрій Нікул та Олександр Проваренко — з Партії Шарія, яку розпустили на сесії 30 червня 2022 року;

Тетяна Чистякова — з ліквідованої в України "Опозиційної платформи — За життя".

Зазначимо, що партію "ОПЗЖ" заборонили в Одеській області у березні 2022 року. Тоді документ про припинення діяльності фракції підписали всі 24 її члени. 18 депутатів увійшли у новостворену депутатську групу "Наш дім — Україна". Її головою став Князь Хачатрян, заступником голови — Костянтин Дядіністов.

Попри, що раніше депутат Андрій Нікул написав заяву про дострокове припинення повноважень, вона була розглянута лише сьогодні.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА на сесії облради "відчитав" депутатів. Кіпер звинуватив обранців у тому, що вони перешкоджають створенню КУ "Одеська обласна база спеціальних медичних постачань", яка має стати єдиною організацією закупівлі з 1 січня 2024 року. Але комісії з цього питання переносяться, депутати не можуть зібрати кворум і поводяться неналежно.

Також ми писали, що голова департаменту аграрної політики Одеської ОВА пішла з посади, яку обіймала понад 2 роки. Відомо, що Алла Стоянова покинула пост за власним бажанням.