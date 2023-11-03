Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Депутаты одесского облсовета сложили свои полномочия — кто именно arrow

Депутаты одесского облсовета сложили свои полномочия — кто именно

3 ноября 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Депутаты одесского облсовета сдали свои полномочия
Заседание сессии облсовета. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 ноября, депутаты Одесского областного совета сдали свои полномочия. Речь идет о досрочном прекращении обязанностей трех избранников.

Об этом Новини.LIVE узнали ссессии областного совета.

Читайте также:

Кто именно сложил полномочия

  • Андрей Никул и Александр Проваренко — из Партии Шария, которую распустили на сессии 30 июня 2022 года;
  • Татьяна Чистякова — с ликвидированной в Украине "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Отметим, что партию ОПЗЖ запретили в Одесской области в марте 2022 года. Тогда документ о прекращении деятельности фракции подписали все 24 ее члена. 18 депутатов вошли во вновь созданную депутатскую группу "Наш дом — Украина". Ее председателем стал Князь Хачатрян, заместителем председателя — Константин Дядинистов.

Несмотря на то, что ранее депутат уже Андрей Никул написал заявление о досрочном прекращении полномочий, оно было рассмотрено только сегодня.

Напомним, глава Одесского ОВА на сессии облсовета "отчитал" депутатов. Кипер обвинил избранников в том, что они препятствуют созданию КУ "Одесская областная база специальных медицинских поставок", которая должна стать единой закупочной организацией с 1 января 2024 года. Но комиссии по этому вопросу переносятся, депутаты не могут собрать кворум и ведут себя неправильно.

Также мы писали, что глава департамента аграрной политики Одесской ОВА ушла с должности, занимавшей более 2 лет. Известно, что Алла Стоянова покинула пост по собственному желанию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме