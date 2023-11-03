Депутаты одесского облсовета сдали свои полномочия

Заседание сессии облсовета. Фото: скриншот

Сегодня, 3 ноября, депутаты Одесского областного совета сдали свои полномочия. Речь идет о досрочном прекращении обязанностей трех избранников.

Об этом Новини.LIVE узнали ссессии областного совета.

Читайте также:

Кто именно сложил полномочия

Андрей Никул и Александр Проваренко — из Партии Шария, которую распустили на сессии 30 июня 2022 года;

Татьяна Чистякова — с ликвидированной в Украине "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Отметим, что партию ОПЗЖ запретили в Одесской области в марте 2022 года. Тогда документ о прекращении деятельности фракции подписали все 24 ее члена. 18 депутатов вошли во вновь созданную депутатскую группу "Наш дом — Украина". Ее председателем стал Князь Хачатрян, заместителем председателя — Константин Дядинистов.

Несмотря на то, что ранее депутат уже Андрей Никул написал заявление о досрочном прекращении полномочий, оно было рассмотрено только сегодня.

Напомним, глава Одесского ОВА на сессии облсовета "отчитал" депутатов. Кипер обвинил избранников в том, что они препятствуют созданию КУ "Одесская областная база специальных медицинских поставок", которая должна стать единой закупочной организацией с 1 января 2024 года. Но комиссии по этому вопросу переносятся, депутаты не могут собрать кворум и ведут себя неправильно.

Также мы писали, что глава департамента аграрной политики Одесской ОВА ушла с должности, занимавшей более 2 лет. Известно, что Алла Стоянова покинула пост по собственному желанию.