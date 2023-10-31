Кадрові зміни в Одеській ОВА — Алла Стоянова пішла з посади

Алла Стоянова з заявою на звільнення. Фото: Одеська ОВА

Голова департаменту аграрної політики Одеської ОВА пішла з посади, яку обіймала понад 2 роки. Відомо, що Алла Стоянова покинула пост за власним бажанням.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

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"Прийняла важке, але чесне та відкрите рішення. Написала заяву за власним бажанням про звільнення з посади директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Аллу Стоянову

У 2002 році закінчила Одеський державний економічний університет, спеціальність — економіка підприємства.

Керує фермерським господарством "Стоянов А.А.".

У жовтні 2015 року обрана депутатом Одеської облради сьомого скликання. Член фракції "Батьківщина".

У жовтні 2020 року обрана депутатом Одеської облради від партії "Довіряй справам".

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