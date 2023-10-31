Кадрові зміни в Одеській ОВА — Алла Стоянова пішла з посади
Голова департаменту аграрної політики Одеської ОВА пішла з посади, яку обіймала понад 2 роки. Відомо, що Алла Стоянова покинула пост за власним бажанням.
Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин.
"Прийняла важке, але чесне та відкрите рішення. Написала заяву за власним бажанням про звільнення з посади директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Аллу Стоянову
- У 2002 році закінчила Одеський державний економічний університет, спеціальність — економіка підприємства.
- Керує фермерським господарством "Стоянов А.А.".
- У жовтні 2015 року обрана депутатом Одеської облради сьомого скликання. Член фракції "Батьківщина".
- У жовтні 2020 року обрана депутатом Одеської облради від партії "Довіряй справам".
Жнива-2023 на Одещині
Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна.
Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.
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