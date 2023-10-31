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Кадрові зміни в Одеській ОВА — Алла Стоянова пішла з посади

31 жовтня 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кадрові зміни в Одеській ОВА — Алла Стоянова пішла з посади
Алла Стоянова з заявою на звільнення. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Голова департаменту аграрної політики Одеської ОВА пішла з посади, яку обіймала понад 2 роки. Відомо, що Алла Стоянова покинула пост за власним бажанням. 

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

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"Прийняла важке, але чесне та відкрите рішення. Написала заяву за власним бажанням про звільнення з посади директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Аллу Стоянову

  • У 2002 році закінчила Одеський державний економічний університет, спеціальність — економіка підприємства.
  • Керує фермерським господарством "Стоянов А.А.".
  • У жовтні 2015 року обрана депутатом Одеської облради сьомого скликання. Член фракції "Батьківщина".
  • У жовтні 2020 року обрана депутатом Одеської облради від партії "Довіряй справам".

Жнива-2023 на Одещині

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна. 

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.

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