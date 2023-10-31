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Кадровые изменения в Одесской ОВА — Алла Стоянова ушла с должности

31 октября 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кадровые изменения в Одесской ОВА — Алла Стоянова ушла с должности
Алла Стоянова с заявлением на увольнение. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Глава департамента аграрной политики Одесской ОВА ушла с должности, занимавшую более 2 лет. Известно, что Алла Стоянова покинула пост по собственному желанию.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

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"Приняла тяжелое, но честное и открытое решение. Написала заявление по собственному желанию об освобождении от должности директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Что известно об Алле Стояновой

  • В 2002 году окончила Одесский государственный экономический университет, специальность — экономика предприятия.
  • Управляет фермерским хозяйством "Стоянов А.А.".
  • В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Член фракции "Родина".
  • В октябре 2020 года избран депутатом Одесского облсовета от партии "Доверяй делам".

Жатва-2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.

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