Депутатка з Одещини може сісти за ґрати на 12 років: в чому її звинувачують

Суддя читає вирок. Фото: google

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області направили справу до суду проти посадової особи, яка не лише працює у сфері освіти, культури, молоді та спорту Одеської області, але й обіймає посаду депутатки сільської ради. Звинувачення полягає у вчиненні крадіжки державних коштів у великій кількості.

Про це повідомляє БЕБ.

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Під час розслідування було встановлено, що посадова особа уклала контракт на реконструкцію багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям у навчально-виховному комплексі. Після завершення реконструкції були подані недостовірні дані до актів приймання виконаних робіт, зокрема, завищено обсяги та вартість будівельних робіт.

Недобудований спортивний майданчик. Фото: БЕБ

Також виявлено факт подання завідомо неправдивих офіційних документів до Державної казначейської служби. Такі дії призвели до заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 1,7 млн грн.

Яке покарання чекає на посадовицю

Київський районний суд міста Одеси наложив арешт на житловий будинок та земельну ділянку звинуваченої. За результатами досудового розслідування та на підставі зібраних доказів службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно із санкціями першої статті такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.Тим часом за службове підроблення передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, прокурори Малиновської окружної прокуратури міста Одеси подали до суду обвинувальний акт щодо жителя Одеси, який займався самовільним будівництвом на незаконно зайнятій земельній ділянці. Чоловік під виглядом реконструкції збудував собі новий будинок.