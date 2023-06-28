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Депутат из Одесчины может сесть за решетку на 12 лет: в чем ее обвиняют

28 июня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Депутат из Одесчины может сесть за решетку на 12 лет: в чем ее обвиняют
Судья читает приговор. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили дело в суд против должностного лица, которое не только работает в сфере образования, культуры, молодежи и спорта Одесской области, но и занимает должность депутата сельского совета. Обвинение состоит в совершении кражи государственных средств в большом количестве.

Об этом сообщает БЭБ.

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В ходе расследования было установлено, что должностное лицо заключило контракт на реконструкцию многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в учебно-воспитательном комплексе. После завершения реконструкции были представлены недостоверные данные в акты приемки выполненных работ, в частности, завышены объемы и стоимость строительных работ.

Недостроенная спортивная площадка. Фото: БЕБ
Недостроенная спортивная площадка. Фото: БЕБ

Также выявлен факт предоставления заведомо ложных официальных документов в Государственную казначейскую службу. Такие действия привели к завладению бюджетными средствами в общей сумме 1,7 млн. грн.

Какое наказание ждет должностницу

Киевский районный суд города Одессы наложил арест на жилой дом и земельный участок обвиняемой. По результатам досудебного расследования и на основании собранных доказательств должностному лицу поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Согласно санкциям первой статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Тем временем за служебный подлог предусмотрено наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, прокуроры Малиновской окружной прокуратуры города Одессы подали в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы, занимавшегося самовольным строительством на незаконно занятом земельном участке. Мужчина под видом реконструкции построил новый дом.

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