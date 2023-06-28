В Одесі чоловік незаконно побудував собі двоповерховий будинок

Незаконне будівництво. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори Малиновської окружної прокуратури міста Одеси подали до суду обвинувальний акт щодо жителя Одеси, який займався самовільним будівництвом на незаконно зайнятій земельній ділянці. Чоловік під виглядом реконструкції збудував собі новий будинок.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За результатами слідства встановлено, що підприємець, використовуючи привласнену земельну ділянку на вулиці Житомирській в Одесі, під прикриттям реконструкції своєї власної нежитлової будівлі незаконно збудував двоповерхівку з метою комерційного використання.

Чоловік фактично використав земельну ділянку площею 170 квадратних метрів без необхідних дозвільних документів на будівництво, завдавши шкоди законному власнику — Одеській територіальній громаді. Прокурори також подали цивільний позов про відшкодування завданої злочинними діями обвинуваченого шкоди.

Яке покарання чекає на чоловіка

Прокурори Малиновської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одеси за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України). Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, власник квартири в центрі Одеси вирішив без відповідних документів й дозволів збільшити свої квадратні метри. Втім надбудова проіснувала недовго й вже зараз її демонтують.