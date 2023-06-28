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В Одессе мужчина незаконно построил себе двухэтажный дом

28 июня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе мужчина незаконно построил себе двухэтажный дом
Незаконное строительство. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры города Одессы подали обвинительный акт в отношении жителя Одессы, который занимался самовольным строительством на незаконно занятом земельном участке. Мужчина под видом реконструкции построил новый дом.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По результатам следствия установлено, что предприниматель, используя присвоенный земельный участок по улице Житомирской в Одессе, под прикрытием реконструкции своего собственного нежилого здания, незаконно построил двухэтажку с целью коммерческого использования.

Мужчина фактически использовал земельный участок площадью 170 квадратных метров без необходимых разрешительных документов на строительство, причинив вред законному владельцу — Одесской территориальной общине. Прокуроры также подали гражданский иск о возмещении причиненного преступными действиями обвиняемого вреда.

Какое наказание ждет мужчину

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины). Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, владелец квартиры в центре Одессы решил без соответствующих документов и разрешений увеличить свои квадратные метры. Впрочем, надстройка просуществовала недолго и уже сейчас ее демонтируют.

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