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"Зайвий поверх": в центрі Одеси демонтували нахаббуд

1 червня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зайвий поверх": в центрі Одеси демонтували нахаббуд
Незаконна надбудова в Одесі. Фото: Олександр Авдєєв / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Власник квартири в центрі Одеси вирішив без відповідних документів й дозволів збільшити свої квадратні метри. Втім надбудова проіснувала недовго й вже зараз її демонтують

Про це повідомив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Перший спробу будівництва власник вирішив здійснити ще 13 березня цього року. Роботи з демонтажу перегородок та покриття підлоги були виконані у квартирах № 8 та № 9, одні перекриття були посилені, а інші були демонтовані. КП "ЖКС "Порто-Франківський" отримало наказ про припинення будівельних робіт за цією адресою. 

Проте, 22 травня була зафіксована нова спроба будівництва. Під час комісійного обстеження, разом з представниками Приморської районної адміністрації, департаментів архітектури та містобудування, благоустрою міста та земельних ресурсів було виявлено, що власник встановив незаконну конструкцію з дерева та піноблоків на рівні горища внутрішнього двору.

Демонтаж незаконної надбудови в Одесі. Фото: Олександр Авдєєв / facebook
Демонтаж незаконної надбудови в Одесі. Фото: Олександр Авдєєв / facebook

Земельна ділянка не була передана власності або використання відповідно до рішень Одеської міської ради. Департамент благоустрою міста не узгоджував проєкт робіт та порушення благоустрою, і дозвіл на порушення об'єкта благоустрою не був виданий. Департамент архітектури та містобудування не видало містобудівні умови та обмеження.

Згідно з реєстром будівельної діяльності, не було знайдено жодної інформації про наявність дозволів на підготовчі та будівельні роботи. Тож нахаб буд довелось демонтувати. 

Нагадаємо, під час проведення будівельного конгресу звернули увагу на необхідності думати про майбутнє та встановленні ефективного діалогу між всіма учасниками будівельної сфери та ринку нерухомості. Управління статистики в Одеській області надало дані про обсяги прийнятих об'єктів у експлуатацію за останні роки.

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