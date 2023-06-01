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"Лишний этаж": в центре Одессы демонтировали нахалстрой

1 июня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Лишний этаж": в центре Одессы демонтировали нахалстрой
Незаконная надстройка в Одессе. Фото: Александр Авдеев / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Собственник квартиры в центре Одессы решил без соответствующих документов и разрешений увеличить свои квадратные метры. Впрочем, надстройка просуществовала недолго и уже сейчас ее демонтируют.

Об этом сообщил начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Первую попытку строительства владелец решил предпринять еще 13 марта этого года. Работы по демонтажу перегородок и напольных покрытий были выполнены в квартирах № 8 и 9, одни перекрытия были усилены, а другие были демонтированы. КП "ЖКС "Порто-Франковский"" получило приказ о прекращении строительных работ по этому адресу.

Однако 22 мая была зафиксирована новая попытка строительства. В ходе комиссионного обследования вместе с представителями Приморской районной администрации, департаментов архитектуры и градостроительства, благоустройства города и земельных ресурсов было обнаружено, что владелец установил незаконную конструкцию из дерева и пеноблоков на уровне чердака внутреннего двора.

Демонтаж незаконной надстройки в Одессе Фото: Александр Авдеев / facebook
Демонтаж незаконной надстройки в Одессе Фото: Александр Авдеев / facebook

Земельный участок не был передан собственности или использования в соответствии с решениями Одесского городского совета. Департамент благоустройства города не согласовывал проект работ и нарушение благоустройства, и разрешение на нарушение объекта благоустройства не было выдано. Департамент архитектуры и градостроительства не выдало градостроительные условия и ограничения.

Согласно реестру строительной деятельности, не было найдено никакой информации о наличии разрешений на подготовительные и строительные работы. Поэтому нахалстрой пришлось демонтировать.

Напомним, во время проведения строительного конгресса обратили внимание на необходимость думать о будущем и установлении эффективного диалога между всеми участниками строительной сферы и рынка недвижимости. Управление статистики в Одесской области предоставило данные об объемах принятых объектов в эксплуатацию за последние годы.

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