Деревопад в Одесі: вітер повалив кілька десятків гілок
В Одесі другий день поспіль вирує негода. Шквальні пориви вітру вже наробили біди в місті. Через сильний вітер впало 36 гілок та дерев. З них 27 вже розпилено, залишилось в роботі 9 (6 гілок, 3 дерева).
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — зазначили в мерії.
Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Гарячі лінії допомоги в Одесі
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Нагадаємо, в Чорному морі вирує шторм — це посилює мінну небезпеку. Вчора ввечері на чорноморському узбережжі Миколаївщини міну невідомого типу прибило на берег, і вона автоматично здетонувала. Крім того, боєприпаси також прибило сьогодні вранці до берега Одещини.