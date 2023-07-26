Деревопад в Одесі: вітер повалив кілька десятків гілок

Комунальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: Одеська міська рада

В Одесі другий день поспіль вирує негода. Шквальні пориви вітру вже наробили біди в місті. Через сильний вітер впало 36 гілок та дерев. З них 27 вже розпилено, залишилось в роботі 9 (6 гілок, 3 дерева).

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — зазначили в мерії.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Гарячі лінії допомоги в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, в Чорному морі вирує шторм — це посилює мінну небезпеку. Вчора ввечері на чорноморському узбережжі Миколаївщини міну невідомого типу прибило на берег, і вона автоматично здетонувала. Крім того, боєприпаси також прибило сьогодні вранці до берега Одещини.