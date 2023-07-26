Деревопад в Одессе: ветер повалил несколько десятков веток

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Фото: Одесский городской совет

В Одессе второй день подряд ненастье. Шквальные порывы ветра уже натворили беды в городе. Из-за сильного ветра упало 36 веток и деревьев. Из них 27 уже распылены, осталось в работе 9 (6 веток, 3 дерева).

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — отметили в мэрии.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии помощи в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в Черном море наблюдается шторм — это усугубляет минную опасность. Вчера вечером на черноморском побережье Николаевской области мину неизвестного типа прибило на берег, и она автоматически сдетонировала. Кроме того, боеприпасы также прибило сегодня утром к берегу Одесчины.