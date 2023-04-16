Держпродспоживслужба пояснила, як розпізнати якісне взуття від підробки

Жіноче взуття. Фото:pixabay.com

Сьогодні виробники створюють безліч моделей взуття, які виготовлені з різноманітних матеріалів як натуральних, так і синтетичних. Варіації настільки різні, що споживач не завжди візуально на дотик може визначити, з якого матеріалу виготовлений товар. Щоб розібратися що до чого, виробники зазначають на маркуванні інформацію про складові взуття у вигляді піктограм або текстових позначень.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба Одеської області.

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У відомстві зазначають, що маркування здійснюється шляхом тиснення, приклеювання, гофрування, прикріплення ярлика та має бути зрозумілим для споживача і не вводити його в оману. Якщо ж маркування немає, то якість товару можна поставити під сумнів.

Під час вибору взуття варто звертати увагу на матеріал, з якого виготовлена зовнішня, середня частина взуття та на підошву.

Крім того, виробник вказує на взутті із якого матеріалу його виготовлено. Це може бути натуральна шкіра, текстиль:тканина або інші м'які матеріали, замінник шкіри (верх) або поліуретаном (підошва).

"Варто зазначити, що шкіра, замінники шкіри, текстиль та інші матеріали бувають абсолютно різної якості. Тому радимо перед придбанням взуття ретельно ознайомитися з інформацією, яка нанесена безпосередньо на товар, а також міститься на пакуванні, та у разі виникнення будь-яких сумнівів ставити питання продавцю", —йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, трьох співробітників Одеського державного університету внутрішніх справ було звільнено через перевищення службових повноважень. Як виявилось, скандал розгорнувся через те, що курсант ВНЗ вирішив посушити у невстановленому місці своє взуття, а працівники захотіли "проучити" порушника.