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Госпродпотребслужба объяснила, как распознать качественную обувь от подделки

16 апреля 2023 14:53
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Госпродпотребслужба объяснила как распознать качественную обувь от подделки
Женская обувь. Фото:pixabay.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня производители создают множество моделей обуви, которые изготовлены из разнообразных материалов как натуральных, так и синтетических. Вариации настолько разные, что потребитель не всегда визуально на ощупь может определить, из какого материала изготовлен товар. Чтобы разобраться, к чему, производители отмечают на маркировке информацию о составляющих обуви в виде значков или текстовых обозначений.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Одесской области.

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В ведомстве отмечают, что маркировка осуществляется путем тиснения, приклеивания, гофрирования, прикрепления ярлыка и должна быть понятна потребителю и не вводить его в заблуждение. Если же маркировки нет, то качество товара можно подвергнуть сомнению.

При выборе обуви следует обращать внимание на материал из которого изготовлена наружная, средняя часть обуви и подошва.

Кроме того, производитель указывает на обувь из какого материала он изготовлен. Это может быть натуральная кожа, текстиль: ткань или другие мягкие материалы, заменитель кожи (верх) или полиуретаном (подошва).

"Следует отметить, что кожа, заменители кожи, текстиль и другие материалы бывают совершенно разного качества. Поэтому советуем перед приобретением обуви тщательно ознакомиться с информацией, которая нанесена непосредственно на товар, а также содержится на упаковке, и в случае возникновения любых сомнений ставить вопрос продавцу",— говорится в сообщении.

Напомним, трое сотрудников Одесского государственного университета внутренних дел были уволены из-за превышения служебных полномочий. Как оказалось, скандал развернулся из-за того, что курсант вуза решил посушить в неустановленном месте свою обувь, а работники захотели "проучить" нарушителя.

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