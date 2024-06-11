На Одещині відкриють не всі пляжі: чому саме - Братчук

Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ворога немає спроможності провести військово-морську десантну операцію через відчутність усіх її складових. Однак загроза для відвідувачів узбережжя залишилась — саме тому слід відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.



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Основними перешкодами для окупантів є відсутність контролю над суходолом, недостатня ефективність морських сил та обмежена можливість використання тактичної авіації. Ворог не має можливості контролювати суходіл, адже Сили Оборони його відкинули назад по морю, а тактичної авіації для успішного десантування недостатньо.

"Тому що три компоненти — це море, це повітря, це суходіл. По суходолу, зрозуміло, ворог немає просувань, а навпаки — окупантів відкинули за цей час. По морю теж саме. А складова повітря — це тактична авіація, але це лише один з трьох елементів", — наголосив Сергій Братчук.

Ракетна небезпека на пляжах

Натомість безпекова ситуація в регіоні потребує ретельного контролю, оскільки існує загроза ракетних ударів. Місця, які будуть відкриватися для відвідувачів, мають враховувати цей фактор та забезпечувати виконання всіх правил безпеки. Речник УДА наголосив, що попри загрозу — є люди, які не реагують на небезпеку, тому важливо працювати над цим питанням.

"Локації, які відкриваються та які будуть відкриватися — вони це роблять з огляду на безпекову ситуацію. Люди зобов'язані, якщо лунає сигнал повітряної тривоги — йти до укриття. Необхідно працювати над тим, щоб люди правильно реагували на сигнали повітряної тривоги та йшли до укриттів", — додав Сергій Братчук.

Він додав, що сьогодні найбільшу загрозу представляє ракетна небезпека, включаючи використання калібрів та балістичних ракет. Тож дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги та своєчасне реагування на сигнали можуть врятувати життя та зменшити наслідки ракетних ударів.

Більше про пляжі Одеси

Ми писали, що у місті вже офіційно відкрилась перша зона відпочинку, але точно не остання, — пляж Caleton. Туди з інспекцією завітали журналісти Новини.LIVE, аби перевірити, в якому стані узбережжя, чи є укриття та скільки ж коштуватиме відпочинок тут цього року. Подробиці — у метріалі.

Також ми повідомляли, що загалом в місті та області будуть доступні для відпочивальників близько 20 пляжів. Усі з них мають пройти перевірку на наявність укриттів, систем сповіщення та постів рятувальників, після чого Одеська ОВА надасть дозвіл на прийняття відвідувачів.