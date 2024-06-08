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В Одесі відкриваються зони для купання — який пляж став першим

8 червня 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі офіційно відкрився перший пляж для відпочинку
Люди відпочивають на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі поступово відкривають зони для купання та оздоровлення. Першим пляжем, який отримав дозвіл від ОВА, став "Калетон". Загалом в місті та області будуть доступні для відпочивальників близько 20 пляжів

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Список буде доповнюватися (в міру проходження перевірок)", — зазначив голова Одеської ОВА.

Він також наголосив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів перебування людей біля моря заборонено. Очільник ОВА закликав дотримуватися цих правил для власної безпеки.

Більше про пляжний сезон

Нагадаємо, в Одесі станом на сьогодні у деяких нічних клубах зовсім немає укриттів або сховищ. Але цю ситуацію мають виправити найближчим часом. 

Також ми писали, що на Одещині готуються не тільки до улаштування відпочинку біля Чорного моря, але й до екскурсій цікавими місцями регіону. Так, триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково.

Додамо, в селі Фонтанка власник шлагбаума вимагав гроші з відпочивальників за можливість проїхати ділянкою дороги, а тариф був погодинний. Проте простояла його незаконна споруда недовго — небайдужі одесити знесли шлагбаум та забезпечили вільний проїзд до пляжу. 

пляж
Одеса
відпочинок
туризм
Одеська область
Одеська ОДА
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