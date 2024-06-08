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В Одессе открываются зоны для купания — какой пляж стал первым

8 июня 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе официально открылся первый пляж для отдыха
Люди отдыхают на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе постепенно открывают зоны купания и оздоровления. Первым пляжем, получившим разрешение от ОВА, стал "Калетон". В общей сложности в городе и области будут доступны для отдыхающих около 20 пляжей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. Список будет дополняться (по мере прохождения проверок)", — отметил глава Одесской ОВД.

Он также отметил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов и во время шторма от 2 баллов пребывание людей у моря запрещено. Глава ОВА призвал соблюдать эти правила для собственной безопасности.

Больше о пляжном сезоне

Напомним, в Одессе по состоянию на сегодняшний день в некоторых ночных клубах совсем нет укрытий. Но эту ситуацию должны исправить в ближайшее время.

Также мы писали, что в Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, идет работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.

Добавим, в селе Фонтанка владелец шлагбаума требовал деньги с отдыхающих за возможность проехать по участку дороги, а тариф был почасовой. Однако простояла его незаконная постройка недолго — неравнодушные одесситы снесли шлагбаум и обеспечили свободный проезд на пляж.

пляж
Одесса
отдых
туризм
Одесская область
Одесская ОГА
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