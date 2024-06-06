На Одещині відкриють туристичні маршрути

У м. Вилкове на Одещині у знов почнуть проводити екскурсії. Фото: УНІАН

В Одеській області готуються не тільки до улаштування відпочинку біля Чорного моря, але й до екскурсій цікавими місцями регіону. Так, триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково.

Про це під час прессконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Вже отримано дозвіл від прикордонників для проходження лодок по каналам. Також минулого року виділили кошти для прочистки каналів, що сприяє поверненню води, розвитку туризму і відновленню садівництва місцевими мешканцями.

"Сьогодні з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на лодках десь по цим каналам. Красиве місце. Сам там був недавно, бачив це все. В тому році також виділили на Вилково кошти для того, щоб вони прочистили ці канали. Що це дає? Перше — це, звичайно, маршрут туристичний. Друге — це пішла вода. Місцеві мешканці починають знов повертатися до полуниці та яблук", — прокоментував Олег Кіпер.

Олег Кіпер про туризм. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що на пляжах водолази ретельно продовжують досліджувати дно на наявність небезпечних предметів. Також пропозиція щодо відкриття пляжів надходила від с. Фонтанки, тож якщо усі критерії ОВА будуть виконані — комісія надасть відповідний дозвіл.

"Люди хочуть відпочивати.Наш природній вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякі комплекси вітамінів. Тому ми намагаємося якомога більше зробити рекреаційних зон", — прокоментував Олег Кіпер.

Нагадаємо, що місто Вилково, відоме як українська Венеція, готується прийняти гостей та продемонструвати красу українського Подунав'я. Відкриття туристичного сезону тут станеться вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Також в Одесі повним ходом триває підготовка до початку туристичного сезону: водолази очищують морське дно, екскурсоводи планують маршрути, а рієлтори готують квартири. Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштуватиме цього року відпочинок в Одесі та на що можна буде подивитися.