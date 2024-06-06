В Одесской области откроют туристические маршруты

В г. Вилково на Одесщине вновь начнут проводить экскурсии. Фото: УНИАН

В Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, идет работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Уже получено разрешение от пограничников для прохождения лодок по каналам. Также в прошлом году было выделено средства для прочистки каналов, что способствует возвращению воды, развитию туризма и восстановлению садоводства местными жителями.

"Сегодня с пограничниками уже получили даже разрешение на прохождение на лодках где-то по этим каналам. Красивое место. Сам там был недавно, видел это все. В том году также выделили на Вилково средства для того, чтобы они прочистили эти каналы. Что это дает? Первое — это, конечно, маршрут туристический. Второе — это пошла вода.Местные жители начали возвращаться к клубнике и яблокам", — проккоментировал Олег Кипер.

Олег Кипер о туризме. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что на пляжах водолазы усердно продолжают исследовать дно на наличие опасных предметов. Также предложение об открытии пляжей поступало от с. Фонтанки, так что если все критерии ОВА будут выполнены — комиссия предоставит соответствующее разрешение.

"Люди хотят отдыхать. Наш природный витамин, наше солнце, наше Черное море, наши пляжи сегодня не заменит, пожалуй, никакие комплексы витаминов. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать рекреационных зон" , — прокомментировал Олег Кипер.

Напомним, что город Вилково, известный как украинская Венеция, готовится принять гостей и продемонстрировать красоту украинского Подунавья. Открытие туристического сезона здесь произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения.

Также в Одессе полным ходом идет подготовка к началу туристического сезона: водолазы очищают морское дно, экскурсоводы планируют маршруты, а риелторы готовят квартиры. Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько обойдется в этом году отдых в Одессе и на что можно будет посмотреть.