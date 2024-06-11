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Десантирование невозможно, однако не все пляжи безопасны — Братчук о курортном сезоне в Одессе

11 июня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области откроют не все пляжи: почему именно - Братчук
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

У врага нет возможности провести военно-морскую десантную операцию из-за ощутимости всех ее составляющих. Однако угроза для посетителей побережья осталась именно поэтому следует ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Основными препятствиями для окупантов являются отсутствие контроля над сушей, недостаточная эффективность морских сил и ограниченная возможность использования тактической авиации. Враг не имеет возможности контролировать сушу, ведь Силы Обороны его отбросили обратно по морю, а тактической авиации для успешного десантирования недостаточно.

"Потому что три компонента - это море, это воздух, это суша. По суше, разумеется, враг нет продвижений, а наоборот - кафиров отбросили за это время. По морю тоже самое. А составная воздух - это тактическая авиация, но это лишь один из трех элементов" , - подчеркнул Сергей Братчук.

Ракетная опасность на пляжах

Зато ситуация безопасности в регионе нуждается в тщательном контроле, поскольку существует угроза ракетных ударов. Места, которые будут открываться для посетителей, должны учитывать этот фактор и обеспечивать соблюдение всех правил безопасности. Спикер УГА подчеркнул, что, несмотря на угрозу, есть люди, которые не реагируют на опасность, поэтому важно работать над этим вопросом.

"Локации, которые открываются и которые будут открываться - они это делают с учетом ситуации безопасности. Люди обязаны, если раздается сигнал воздушной тревоги - идти к укрытию. Необходимо работать над тем, чтобы люди правильно реагировали на сигналы воздушной тревоги и шли к укрытий" , — добавил Сергей Братчук.

Он добавил, что сегодня наибольшую угрозу представляет ракетная опасность, включая использование калибров и баллистических ракет. Следовательно, соблюдение правил поведения во время воздушной тревоги и своевременное реагирование на сигналы могут спасти жизнь и уменьшить последствия ракетных ударов.

Больше о пляжах Одессы

Мы писали, что в городе уже официально открылась первая зона отдыха, но точно не последняя – пляж Caleton. Туда с инспекцией посетили журналисты Новости.LIVE , чтобы проверить, в каком состоянии побережья, есть ли укрытие и сколько же обойдется отдых здесь в этом году. Подробности - в метриале .

Также мы сообщали, что всего в городе и области будут доступны для отдыхающих около 20 пляжей . Все они должны пройти проверку на наличие укрытий, систем оповещения и постов спасателей, после чего Одесская ОВА предоставит разрешение на принятие посетителей.

Черное море
Сергей Братчук
пляж
Одесса
российские войска
отдых
курорты
Одесская область
десант
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